Прямой эфир

Регистрация на централизованный экзамен завершается 5 апреля

05 апреля 2024 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Регистрация на централизованный экзамен завершается 5 апреля. Это обязательное для всех выпускников белорусских школ испытание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регистрация на централизованный экзамен завершается 5 апреля-1

Ожидается, что участие в нем примут более 55 тысяч человек. В этом году экзамен пройдет одновременно с ЦТ в будние дни, а не в выходные, как было ранее. Экзамен по русскому или белорусскому языку состоится 27 мая (понедельник), а по второму предмету на выбор – 30 мая (четверг). Выпускникам стоит обратить внимание, что изменилось время прибытия в пункты проведения экзамена: явиться необходимо не позднее чем за 30 минут до его начала.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Чечерске реконструируют ратушу XVIII века
05 апреля 2024 06:55

В Чечерске реконструируют ратушу XVIII века

В Овальном зале сформируют состав постоянных комиссий
05 апреля 2024 06:35

В Овальном зале сформируют состав постоянных комиссий

«Заставить исправить самому». Как бороться с нарушителями порядка на объектах благоустройства?
04 апреля 2024 20:15

«Заставить исправить самому». Как бороться с нарушителями порядка на объектах благоустройства?