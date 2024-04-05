Регистрация на централизованный экзамен завершается 5 апреля

Ожидается, что участие в нем примут более 55 тысяч человек. В этом году экзамен пройдет одновременно с ЦТ в будние дни, а не в выходные, как было ранее. Экзамен по русскому или белорусскому языку состоится 27 мая (понедельник), а по второму предмету на выбор – 30 мая (четверг). Выпускникам стоит обратить внимание, что изменилось время прибытия в пункты проведения экзамена: явиться необходимо не позднее чем за 30 минут до его начала.