«Реагируют: ой, куда мы попали». Показываем лучшие дворики Столбцовского района

Новости Беларуси. Красота родной земли зависит от каждого. За три года, посвященных малой родине, многие города, агрогородки и населенные пункты Минской области изменились и расцвели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Красота родной земли зависит от каждого. За три года, посвященных малой родине, многие города, агрогородки и населенные пункты Минской области изменились и расцвели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За благоустройство и приведение в порядок территорий взялись не только жилищные службы и исполнительная власть, но и сами жильцы.
Алена Чернявская – со Столбцовской земли. Смотрите в видеоматериале.