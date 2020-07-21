«Реагируют: ой, куда мы попали». Показываем лучшие дворики Столбцовского района

Новости Беларуси. Красота родной земли зависит от каждого. За три года, посвященных малой родине, многие города, агрогородки и населенные пункты Минской области изменились и расцвели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За благоустройство и приведение в порядок территорий взялись не только жилищные службы и исполнительная власть, но и сами жильцы.