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«Реагируют: ой, куда мы попали». Показываем лучшие дворики Столбцовского района

21 июля 2020 20:34
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Новости Беларуси. Красота родной земли зависит от каждого. За три года, посвященных малой родине, многие города, агрогородки и населенные пункты Минской области изменились и расцвели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Реагируют: ой, куда мы попали». Показываем лучшие дворики Столбцовского района-1

«Реагируют: ой, куда мы попали». Показываем лучшие дворики Столбцовского района-3

За благоустройство и приведение в порядок территорий взялись не только жилищные службы и исполнительная власть, но и сами жильцы.

«Реагируют: ой, куда мы попали». Показываем лучшие дворики Столбцовского района-6

«Реагируют: ой, куда мы попали». Показываем лучшие дворики Столбцовского района-8

Алена Чернявская – со Столбцовской земли. Смотрите в видеоматериале.

# Социальная инфраструктура # общество # Алёна Чернявская # Фотофакт

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