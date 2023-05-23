Развитие отрасли общественного питания обсудили в МАРТ

Желающих открыть свою точку общепита становится больше. На повестке дня остаются вопросы налогообложения, льгот, а также тарифов на электроэнергию. В привлечении туристов акцент решено сделать на уличную торговлю. Это фудтраки, обслуживание на пляжах и в других многолюдных местах.

Евгений Васильев, глава наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси:

Правило успешности общепита – это правило трех «М»: место, место, место. И все хотят (не только общепит, но и торговля) попасть на места статичного скопления населения. Но количество мест ограничено, и многие маленькие кафе не в состоянии конкурировать с большими. И наша логика – дать возможность, особенно молодым предпринимателям, ребятам начинающим проявить себя в общепите. Плюс ко всему стрит-HoReCa в принципе интересна. Я думаю, что очень многие, кто путешествуют, ходят не в сетевые заведения, а хотят попробовать что-то эксклюзивное, интересное. Я думаю, это даст большой толчок к развитию белорусской кухни в том числе.