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Развитие отрасли общественного питания обсудили в МАРТ

23 мая 2023 06:48
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Новости Беларуси. Дальнейшее развитие отрасли общественного питания обсудили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Развитие отрасли общественного питания обсудили в МАРТ-1

Желающих открыть свою точку общепита становится больше. На повестке дня остаются вопросы налогообложения, льгот, а также тарифов на электроэнергию. В привлечении туристов акцент решено сделать на уличную торговлю. Это фудтраки, обслуживание на пляжах и в других многолюдных местах.  

Развитие отрасли общественного питания обсудили в МАРТ-4

Евгений Васильев, глава наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси: 
Правило успешности общепита – это правило трех «М»: место, место, место. И все хотят (не только общепит, но и торговля) попасть на места статичного скопления населения. Но количество мест ограничено, и многие маленькие кафе не в состоянии конкурировать с большими. И наша логика – дать возможность, особенно молодым предпринимателям, ребятам начинающим проявить себя в общепите. Плюс ко всему стрит-HoReCa в принципе интересна. Я думаю, что очень многие, кто путешествуют, ходят не в сетевые заведения, а хотят попробовать что-то эксклюзивное, интересное. Я думаю, это даст большой толчок к развитию белорусской кухни в том числе.  

Развитие отрасли общественного питания обсудили в МАРТ-7

Отрасль общественного питания развивается динамично. Товарооборот здесь за январь-апрель достиг 1,5 миллиарда рублей. Также за первые четыре месяца года увеличилось количество объектов.  

# Бизнес в Беларуси # общество # Евгений Васильев # Фотофакт

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