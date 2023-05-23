Международный форум «Здравоохранение Беларуси» стартует 23 мая в Минске

Новости Беларуси. Специализированная выставка, научные конференции, обширная деловая программа. Форум «Здравоохранение Беларуси» откроется 23 мая в столичном футбольном манеже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь, Венгрия, Индия, Иран, Китай, Россия, Пакистан, Республика Корея – представители восьми стран и более чем полутора сотен компаний – это участники выставки. На коллективных стендах отечественных предприятий – оборудование, инструменты, лекарственные средства и препараты медицинского назначения.

Резиденты Парка высоких технологий и индустриального парка «Великий камень» покажут программные продукты, высокотехнологичную продукцию собственного производства для развития лабораторной, фармацевтической сфер. Об инновационных практиках и технологиях речь будут вести ученые и практикующие врачи. Разработки должны внедряться и максимально использоваться и в больших городах, и в районных центрах. Внимание на это обращал Президент в Послании народу и парламенту. Важнейшая задача здравоохранению – четкая работа на раннее выявление факторов риска заболеваний, а значит, их предупреждение.