Расписание работы торговых объектов и учреждений здравоохранения 1 и 7 января в Минске

Новости Беларуси. Не успели купить подарки к праздникам? Не торопитесь! В праздничные дни столичные магазины будут работать дольше обычного. 31 декабря и 7 января большинство универмагов будут обслуживать покупателей до 10 вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На праздничный график работы перейдут и учреждения здравоохранения. Поликлиники, станции переливания крови, аптеки будут работать 1 и 7 января по графику праздничного дня, с 9 утра до 6 вечера; 2 и 6 января по графику субботы, а 3 и 4 числа по графику рабочего дня.

К слову, детские поликлиники 1 и 7 января работать не будут.