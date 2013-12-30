Прямой эфир

Расписание работы торговых объектов и учреждений здравоохранения 1 и 7 января в Минске

30 декабря 2013 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не успели купить подарки к праздникам? Не торопитесь! В праздничные дни столичные магазины будут работать дольше обычного. 31 декабря и 7 января большинство универмагов будут обслуживать покупателей до 10 вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На праздничный график работы перейдут и учреждения здравоохранения. Поликлиники, станции переливания крови, аптеки будут работать 1 и 7 января по графику праздничного дня, с 9 утра до 6 вечера; 2 и 6 января по графику субботы, а 3 и 4 числа по графику рабочего дня.

К слову, детские поликлиники 1 и 7 января работать не будут.

# общество # Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
Минский район Сторожевка: былой православный некрополь, братские могилы, заводы и живописный храм
30 декабря 2013 09:36

Минский район Сторожевка: былой православный некрополь, братские могилы, заводы и живописный храм

Улица Могилевская в Минске. Почему она считается феноменом столичной топонимики?
30 декабря 2013 08:34

Улица Могилевская в Минске. Почему она считается феноменом столичной топонимики?

С 1 января в метро Минска начнут продавать проездные на определенное количество поездок – от 5 до 60
30 декабря 2013 07:19

С 1 января в метро Минска начнут продавать проездные на определенное количество поездок – от 5 до 60