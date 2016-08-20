Распилить бревно с точностью до миллиметра: Брест принимает открытый республиканский чемпионат «Лесоруб-2016»

Новости Беларуси. «Дровосеки» из четырех стран меряются мастерством в Бресте. В открытом республиканском чемпионате «Лесоруб-2016» участвуют полторы сотни человек из Беларуси, России, Литвы и Украины. Профессиональные состязания проходят в шести упражнениях, в том числе – валке деревьев и точном пилении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не иначе как делом ювелира это ремесло не назовешь. Распилить бревно с точностью до миллиметра, и свалить ствол высотой в 5 этажей прямо в цель – задача не из простых. Но не для тех, кто посвятил этому всю жизнь. У профессиональных вальщиков счет идет на доли сантиметра.

Сергей Цыганков, начальник бюро Жлобинского лесхоза:

Разные четыре плоскости измеряются. Потом средняя высчитывается. И еще измеряется глубина – насколько ровно он срезал. Основные параметры.

Угол распила, направление ветра и еще множество незаметных обывателю факторов. Безусловно важен опыт и глазомер, но и без удачи тут не обойтись. Посоревноваться в деле лесорубов в Брест приехали из России, Украины и Литвы. Условия всех заданий максимально приблизили к естественным.

Павел Новиков, оператор Скидельского лесхоза:

Лежит бревно на ровной плоскости. С двух сторон засыпано опилками, чтобы не было видно, как оно лежит. Надо отрезать максимально. Не зацепить щит. Если цепляешь щит, то у тебя сразу минус 80 очков. Надо щель минимально оставить. Я оставил по три миллиметра. Углы все идеальные. Время хорошее.

Как и в любом другом спорте, здесь также есть свои звезды. Россиянин Илья Швецов – чемпион мира и обладатель Оскара лесорубов – «Золотой каски».

Илья Швецов, чемпион мира по валке леса (Россия):

В Беларуси, сколько мы ездим, всегда были очень хорошо подготовлены площадки. Все это проходит в городах, на зрителях. Очень приятно, когда за тебя болеют.

Вопросы экологии также учтены. Все поваленные деревья компенсируют новыми. К слову, в стороне от международных стартов наши лесорубы также не останутся. Лучшие из представленных здесь осенью отправятся на Чемпионат мира в Польшу.