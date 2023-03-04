Работает по 5 марта. Выставка «Беларусь интеллектуальная» открылась в Витебске

Новости Беларуси. Не только увидеть, но и прикоснуться к инновационным приборам и аппаратам, созданным руками отечественных специалистов. Такая возможность в эти дни есть у жителей Витебска. В городе над Двиной открылась выставка «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый же день она собрала целый футбольный манеж местного центрального спорткомплекса. И неудивительно. Ведь здесь можно ознакомиться с последними новинками науки и техники. Тем более что многие из них родом из Витебска. Основной стенд экспозиции дополнили около сотни проектов 22 предприятий северного региона. Производителям медоборудования и лекарств, кондитерским фабрикам, разработчикам программного обеспечения есть чем удивить гостей. Беспилотники, вертолеты, медицинские анализаторы – интерактивная экспозиция произвела впечатление на посетителей всех возрастов.

Дмитрий Петров, посетитель выставки:

Проходя мимо павильонов, видишь и понимаешь, что у нас действительно Беларусь интеллектуальная. Потом что возле каждого стенда есть что-то новое, чего раньше я никогда не видел, не трогал, не обращал даже внимания. Не знал, что этим может пользоваться каждый человек, живущий в нашей стране. И самое главное, что каждое предприятие показывает то, что уже работает. Не то, что мы можем увидеть и потрогать через 5-10 лет, а то, что уже внедрено в современные технологии, уже в каждом доме!

Виталий Окулич, доцент кафедры ВГМУ:

Под моим руководством разработаны в рамках государственной научно-технической программы три системы. Для идентификации стрептококков одна система. Вторая система для определения чувствительности к антибиотикам энтерококков и стрептококков, чтобы правильно назначить антибактериальную терапию, скорректировать с учетом способности образовывать биопленку.

Олег Равбис, ученый секретарь Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:

Проведение такой выставки является для академической структуры достаточно значимой, потому что мы можем показать и люди могут увидеть воочию все то необычное, чем мы занимаемся. От научно-исследовательских разработок до, если брать сельское хозяйство, необычных культур и прорывов в семеноводстве.