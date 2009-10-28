Путин снялся в документальном фильме о падении Берлинской стены

Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин появится в фильме о падении Берлинской стены, причем впервые в документальной ленте будет представлено не только его протокольное интервью.

Как пишет газета «Коммерсант», фильм Владимира Кондратьева «Стена» будет показан 8 ноября. Выход фильма приурочен к 20-й годовщине падения Берлинской стены. В год разрушения стены Путин был агентом КГБ в Дрездене, и его роль в объединении двух Германий не так уж велика. Однако он был «одним из немногих советских граждан, кого непосредственно затронули выступления гэдээровских демонстрантов», отмечает Кондратьев.

«В Дрездене толпа разгромила здание «Штази», а затем готовилась взять штурмом особняк, где работали Путин и его товарищи по советской разведке. Путину удалось уговорить толпу отступить», - напомнили журналисты. Об этой истории рассказывал в воспоминаниях сам Путин, а программа «Время» описала данное происшествие с героическим подробностями: якобы Путин встретил толпу с пистолетом в руках и пригрозил стрелять в тех, кто войдет на советскую территорию.

Встреча Кондратьева с Путиным длилась около получаса, большинство воспоминаний премьера, в том числе и личного характера, вошли в фильм. В фильме также участвуют президент СССР Михаил Горбачев, президент ФРГ в 1984-1994 годах Рихард фон Вайцзеккер, генсек ЦК СЕПГ Эгон Кренц и многие другие политики.

Владимир Кондратьев проработал в Германии более 11 лет, а до этого еще пять лет учился в Лейпциге и Берлине. В конце 1980-х он работал заведующим корпунктом Гостелерадио в Бонне (ФРГ). Тема падения Берлинской стены Кондратьеву, по собственным словам, «лично очень близка».

Строительство стены, разделившей Берлин на две части, началось в 1961 году. Стена, протянувшаяся в черте города более чем на 43 километра, была призвана помешать людям бежать из советской зоны оккупации на Запад. Лишь 9 ноября 1989 года граница между двумя частями города была открыта. В следующем году стену снесли, сохранив для истории только один ее отрезок. По некоторым данным, при попытке преодолеть Берлинскую стену и бежать на Запад погибли более тысячи человек (по официальным подсчетам - 125 человек).