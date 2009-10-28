С нового года «спайс» станет официально запрещенным наркотиком

Сейчас за торговлю «спайсом» (курительной смеси, содержащей наркотические компоненты) могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. А с Нового года – уже посадить в тюрьму.

– С 1 января 2010 года продавцы «спайса» будут нести уголовную ответственность с наказанием вплоть до 14 лет лишения свободы за распространение и до 5 лет за хранение, – рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУВД Мингорисполкома Игорь Луневич.

– Многие молодые люди до сих пор думают, что это безобидное средство, – рассказал заведующий сектором наркологии ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» Владимир Максимчук. – На самом деле эта курительная смесь разрушает головной мозг, влияет на дыхание, приводит к слабоумию и влияет на репродуктивную функцию, как мужчины, так и женщины. Сначала «спайс» вызывает привычку, человек попадает в плен ощущений. И постепенно появляется зависимость. Воздействие этого вещества на центральную нервную систему схоже с воздействием марихуаны.

Отметим, что за последние два года в Беларуси закрыли 13 подпольных лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков. И за 9 месяцев этого года прикрыли 36 каналов поставок в страну наркотиков (за прошлый год – 34), сообщает kp.by.