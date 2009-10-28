Польша выделила 1,5 миллиона злотых на экопроект, связанный с рекой Западный Буг

Таков один из итогов встречи руководителей Брестского горисполкома и Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства Польши.

Шесть резервуаров, построенных для отстоя сточных вод за городом у границы с Польшей еще в 1960 годах, уже давно беспокоят западноевропейских экологов. Исчерпав свои возможности, переполненные илом старые накопители, представляют реальную угрозу для Балтийского моря. Поэтому в начавшейся реконструкции очистных сооружений, в которую вкладываются средства областного бюджета, республиканского фонда охраны окружающей среды, займы Всемирного банка, активное участие принимают и западноевропейские страны.

Датчане, например, уже профинансировали установку здесь двух линий с фильтр-прессами, позволяющими брестским коммунальщикам перерабатывать до 70% иловых осадков сточных вод. Обезвоживая осадки, эти агрегаты уменьшают их объемы в десять раз и позволяют использовать подальше от реки. Установка третьего фильтр-пресса даст возможность полностью избавить очистные сооружения от дальнейшего накопления ила, а с появлением четвертого начнется утилизация тех осадков, что собрались здесь за предыдущие годы, сообщает respublika.info.