Петербургские депутаты изгнали из парламента привидение

Инициативная группа провела в здании Законодательного собрания Петербурга обряд по изгнанию призрака. Руководила этой акцией, по собственным словам, депутат Елена Бабич, возглавляющая фракцию ЛДПР, советами ей помогала сибирская знахарка, а факт изгнания подтвердил ненецкий шаман.

В Мариинском дворце, где заседают петербургские депутаты, по слухам, уже давно бродил призрак убитой женщины. Многие сотрудники в сырую погоду или в дождь видели перед Помпейским коридором полупрозрачный силуэт дамы, одетой по моде начала XX века, рассказала Елена Бабич сайту «ЗакС.ru». По словам народной избранницы, эту женщину убили во дворце в 1903 году.

Примерно два года назад решено было избавиться от призрака. Сначала обеспокоенные депутаты решили пригласить православного священника, но затем им пришло в голову, что призрачная женщина могла быть самоубийцей, и отпевать ее нельзя. Тогда законодатели сами взяли иконы и стали читать молитвы. Но одному из участников мероприятия стало нехорошо, и пришлось обратиться к специалистам в области потустороннего.

После этой процедуры призрак покинул Законодательное собрание, уверена Елена Бабич: «Думаю, мы смогли ей помочь. Потому что потом призрака уже никто не видел». Шаман из Нарьян-Мара, приезжавший позднее к лидеру фракции ЛДПР, сказал, что во дворце все спокойно. «Он еще провел обряд, чтобы парламентарии принимали законы только на благо петербуржцев», - добавила депутат.

Елена Бабич говорит, что сама призрака не видела, но чувствовала. «Понимаете, кто-то может смеяться над этим, считать ненормальным, - добавила депутат. - Но люди реально боялись там по вечерам ходить. Так что задача была не только помочь этой несчастной женщине, но и искоренить страх из душ людей. Теперь в Мариинском дворце нечего бояться».

«Независимая газета» навела у ряда членов Заксобрания справки о призраке. Те сказали, что о привидении слышали, но участия в его изгнании не принимали. «Мне рассказывали историю о призраке, слухи доходили, - вспоминает депутат от КПРФ Владимир Федоров. - Но, честно говоря, в ее реальность не очень верится. Такие вещи, по-моему, могут вызывать у здравомыслящего человека только улыбку. И непонятно, как могли этим заниматься депутаты Законодательного собрания».

«Конечно, любое солидное заведение должно иметь своих служебных призраков, - признает единоросс Аркадий Крамарев, председатель постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности. - Но я лично никаких призраков никогда не видел, ни у нас, ни где-нибудь еще. Врать не буду. Не знаю, что это вдруг Елена Владимировна подняла эту тему. До 1 апреля вроде далеко».

«Безусловно, призрак наверняка где-нибудь ходит. И именно из-за него люди плохо работают, - иронизирует депутат Игорь Риммер. - Ведь у нас, если кто-нибудь плохо работает, виновата потусторонняя сила. Обязательно должен быть виновный с того света. Если серьезно, когда четвертый состав парламента приступал к работе, действительно вызвали священника. Но не для изгнания призрака, а для освящения дворца - чтобы законы хорошо принимались».