Прямые линии с чиновниками проходят 22 августа по всей Беларуси

Новости Беларуси. Ни субботы без прямых телефонных линий. Сегодня, 22 августа, белорусы могли обратиться с волнующими их вопросами к властям. Преобладают проблемы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы, строительства, благоустройства.

За время существования прямые линии успели изменить принцип взаимодействия между исполнительной властью на местах и людьми. Теперь граждане не только просят разобраться в сложных ситуациях, но и активно вносят предложения. Чиновники таким рекомендациям дают только положительную оценку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якушик, управляющий делами администрации Советского района Минска:

Прямые линии служат для обращения граждан по вопросам, которые их волнуют, а также они излагают свое видение того или иного вопроса, высказывают направления, которые бы хотели видеть в действии районной администрации, вносят свои предложения. Телефонные линии для граждан – это первое звено, куда можно обратиться. Не нужно идти на прием, не нужно писать обращение – набрал номер телефона, и вопрос может быть решен в течение полдня-дня, в зависимости от сложности и характера вопроса.