Проведение мелиоративных мероприятий обсудили на совещании в правительстве

Один из резервов для наращивания объемов производства сельхозпродукции – проведение мелиоративных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборка заросших кустарником угодий и увеличение контурности полей – работа в этом направлении ведется по всей стране. Вместе с тем, в ходе недавней поездки в Могилевскую область, глава государства заявил о необходимости менять тактику мелиорации. Этот вопрос сегодня обсудили в правительстве.

Отметим, что за последние пять лет в Беларуси более 75 тысяч гектаров вовлечены в хозяйственный оборот, благодаря реконструкции дренажных систем, очистке полей от камней, кустарников и пней для удобства их обработки.