Прямой эфир

Проведение мелиоративных мероприятий обсудили на совещании в правительстве

17 апреля 2026 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Один из резервов для наращивания объемов производства сельхозпродукции – проведение мелиоративных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборка заросших кустарником угодий и увеличение контурности полей – работа в этом направлении ведется по всей стране. Вместе с тем, в ходе недавней поездки в Могилевскую область, глава государства заявил о необходимости менять тактику мелиорации. Этот вопрос сегодня обсудили в правительстве.

Отметим, что за последние пять лет в Беларуси более 75 тысяч гектаров вовлечены в хозяйственный оборот, благодаря реконструкции дренажных систем, очистке полей от камней, кустарников и пней для удобства их обработки.

# Посевная кампания # Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси дал интервью ведущему RT Ричарду Санчесу
17 апреля 2026 10:38

Президент Беларуси дал интервью ведущему RT Ричарду Санчесу

Ранними яровыми культурами засеяно уже более 90% площадей
17 апреля 2026 10:35

Ранними яровыми культурами засеяно уже более 90% площадей

В Беларуси засеяли 33% площадей яровых культур
17 апреля 2026 08:33

В Беларуси засеяли 33% площадей яровых культур