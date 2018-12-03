Какими достижениями за 30 лет в области природоохранной деятельности может похвастаться Минск

В результате целенаправленной работы и контроля со стороны Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды за 30-летний период выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сократились на 52%. В 2017 году сократился объём сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты в 1,4 раза по сравнению с 1990 годом. Проведена поэтапная очистка Свислочи от донных отложений. Благодаря проведённым работам, река стала чище, о чём свидетельствуют данные наблюдения за состоянием поверхностных вод на территории города Минска.