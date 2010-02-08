Профессор Михаил Ковалев: В кризисной ситуации быстрее адаптируются частные предприятия

Михаил Михайлович Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ, рассуждает о том, как повлиял мировой экономический кризис на экономику Беларуси.

Закончился непростой год для экономики Беларуси, да и вообще всего для экономики всего мира. Какие, на Ваш взгляд, уроки следовало бы извлечь, планируя стратегию экономики в 2010 году?

— Не убежден, что кризис полностью закончился. В целом, Беларусь пережила его благополучно. Если рассматривать страны Европы, то примерно с такими же показателями вышли Польша и, возможно, Азербайджан. Другими словами, наша экономика не сжалась и не увеличилась, то есть экономический показатель фактически равен единице.

По прошествии 2009 года можно подвести следующие итоги.

Во-первых, благополучное время перед кризисом (его также называют «тучными годами перед кризисом») надо было использовать эффективно.

Приведу пример. Основной рынок Беларуси — российский. С 2000 по 2008 годы он вырос примерно в шесть раз. Если Россия закупила за рубежом в 2000 году товаров примерно на 50 млрд долларов, то в 2008 году — практически на 300. К сожалению, количество экспортируемых товаров из Беларуси в Россию возросло всего в три раза. Когда начался кризис, доля на рынке России в результате российских протекционистских мер упала где-то до 2 % и только к концу года невероятными усилиями ее удалось нарастить примерно до 3,6 %. Беларуси нужно извлечь из этой ситуации урок и помнить, что завоеванные рынки легче удержать, чем завоевать.

Во-вторых, в кризисной ситуации нужно действовать быстрее и энергичнее. На мой взгляд, мы немного промедлили с ограничением кредитования импортных товаров, то есть с валютными кредитами. Мы отменили их только в середине года. Если бы это произошло раньше, наше торговое сальдо было бы лучше. Каждый сэкономленный миллиард долларов в чистом экспорте ведет к росту нашего ВВП примерно на 2 %. Падал экспорт и теми же темпами падал импорт.

Промедление в действиях наблюдалось также при стимулировании спроса на наши отечественные товары. Принят замечательный указ о льготном кредитовании белорусских товаров, в частности продукции марок «Атлант», «Горизонт», «Витязь» и так далее.

Можно извлечь также такой урок: в кризисной ситуации быстрее адаптируются частные предприятия.

Скажите, пожалуйста, принес ли кризис что-либо положительное? В чем его благо?

— Благо кризиса заключается, в частности, в том, что мы лучше поняли, как надо работать, цепляться за рынок. Самое главное, что стали отчетливее видны наши слабые места. Опять же, нужно быстрее действовать с созданием холдингов, крупных национальных или даже транснациональных корпораций, которые объединяли бы свои усилия на внешних рынках.

Например, на том же российском мы отдельно продаем комбайны, различные агрегаты, тракторы. Давно пора создать единый холдинг сельскохозяйственного машиностроения. Только тогда он сможет конкурировать, например, с американским «Джоном Диром», у которого вся техника продается комплексно.

Можно утверждать, что в современном мире люди на практике узнали, в чем заключается профессия маркетолога.

— Вне всякого сомнения. Почти каждый директор завода стал маркетологом. Его рабочий день должен начинаться с анализа мировых рынков, кто стал его конкурентом, какие подстерегают опасности. Прежде всего, нужно следить за поведением конкурентов на мировых рынках.

В январе закончились сложные переговоры с Россией по нефти. Стороны пришли к взаимовыгодному соглашению. На Ваш взгляд, насколько оно взаимовыгодно?

— Безусловно, соглашение выгодно России. Беларусь достигла максимально возможных результатов. Это соглашение временное — оно действует до 1 июля. Потом начнет действовать Таможенный союз. Все товары должны рассматриваться комплексно, и таможенная граница должна быть по периметру трех государств. Сейчас же Россия вынуждена усиливать таможенные посты на границах с Беларусью, так как она будет контролировать ввоз в Беларусь нефтепродуктов, чтобы взять пошлину. Это противоречит логике Таможенного союза. Без включения нефти и газа в товарные группы, на которые распространяется Таможенный союз, это уже на Таможенный союз, а некий полупроводниковый союз, в котором товары — пропускаются только в одном направлении либо одни пропускаются, а другие нет. Думаю, что в России это осознают и включат нефть и газ в Таможенный союз, а пошлины будут взиматься по периметру общей таможенной границы. Это выгодно и российским, и белорусским производителям нефти. Бессмысленно создавать единое казначейство, а потом делить собранные тремя государствами пошлины.

Сегодня наши телезрители отвечают на вопрос: «Интернет. Больше всего вы опасаетесь вирусов, мошенников или компьютерной зависимости?». А как вы ответили бы на этот вопрос?

— Больше всего я опасаюсь некачественной информации. Я приучаю свих студентов находить объективную, важную информации. К сожалению, сегодня в Интернете сложно найти хорошую аналитическую информацию.