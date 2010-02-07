МЧС: Проблема парковок до настоящего времени не решена

На вопросы программы «Неделя» отвечает Сергей Викторович Паланевич - начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Республики Беларусь.

Такая сложная формулировка Вашей должности, но чем чаще приходится заниматься: предупреждением или ликвидацией?

В целом, чаще приходится заниматься предупреждением, поскольку принятие своевременных превентивных мер позволяет избежать возникновения чрезвычайной ситуации. Как следствие — не нужно затрачивать какие-то ресурсы и резервы для их ликвидации.

А как предвидеть такой большой снегопад и как с ним бороться? И как бороться с небесной канцелярией?

Что касается текущей зимы, то погода преподносит свои сюрпризы. Но сказать, что это явилось неожиданностью для служб, которые по своему предназначению обязаны ликвидировать последствия таких снегопадов, нельзя, поскольку на основании долгосрочного прогноза, информации республиканского Гидрометеоцентра были разработаны соответствующие мероприятия, направленные на предупреждение и минимизацию последствий. Сегодня разработаны соответствующие планы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в которых предусмотрено и выпадение обильных снегопадов, и расписан алгоритм действий всех служб, заинтересованных в ликвидации его последствий.

Постараюсь обобщить суть многих телефонных звонков на нашу «горячую линию». Предположим, одинокий человек в деревне, крыша завалена снегом, гигантские сосульки — что делать?

Для ликвидации сосулек, для очистки крыши в местных исполнительных и распорядительных органах имеются специализированные бригады, которые занимаются этой работой. Поэтому граждане могут обратиться в сельский исполнительный комитет, в районную администрацию. И, по мере возможности, такая помощь будет оказана. Такая работа проводится, и сейчас количество подобных бригад увеличилось, поскольку снеговая нагрузка на кровлю зданий значительно возросла и по многим показаниям превышает параметры норм.

На днях мы делали репортаж о том, что «скорой помощи» зачастую очень сложно добраться в какой-то конкретный двор. Вы сталкивались с такими проблемами?

Безусловно, такая проблема существует. Связано это не только с обильными снегопадами, но и парковкой личного автотранспорта. Техника, на которой мы выезжаем на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, достаточно габаритна, и есть проблема с проездом по внутридворовым территориям. Такие ситуации мы отрабатываем и прорабатываем: принимаем организационные меры, в частности, где-то перекрываем проезды, чтобы их не заставляли. Но, к сожалению, проблема парковок до настоящего времени не решена.

Вы готовы к большому паводку? Судя по всему, он будет именно таким в этом году.

Мы уже начали организационную работу, в том числе и практическую, по подготовке к безопасному пропуску весеннего паводка. Для этого есть множество как технических средств, так и организационных мероприятий. Что касается текущего года, то в силу сложившихся погодных условий прогнозируется половодье выше средних многолетних значений, которые отмечались ранее на территории республики.

Как спрогнозировать, что все построятся в шеренги и пойдут садиться в ваши лодки?

Из опыта ликвидации предыдущий ситуаций, связанных с весенним половодьем, мы знаем, что есть такие случаи, когда люди просто отказываются уезжать с «насиженных» мест. Ведётся адресный учёт, просчитываются населённые пункты, количество людей, которые откажутся от эвакуации. Для этих населённых пунктов создаются запасы как материальных средств для ликвидации последствий паводка, так и запасы продуктов питания, запасы медикаментов.

Используете ли вы интернет для оповещения местного населения?

Вообще-то мы это не практикуем. Сегодня у нас создана сеть оповещения населения о предстоящих угрозах, чрезвычайных ситуациях. Но, конечно, не исключаем и возможность использования интернета.

Вопрос нашего сегодняшнего интерактивного голосования звучит так: «Посещая интернет, вы опасаетесь вирусов, мошенников или компьютерной зависимости?» Как бы Вы ответили на этот вопрос?

Я больше опасаюсь вирусов, поскольку эта проблема стоит достаточно серьёзно.