Снегопады 2010 надолго останутся в памяти белорусов

Такого снегопада, такого снегопада давно не знала минская земля. Как бы его не ждали, он все равно придет неожиданно.

Свалится наголову и обязательно выше нормы. Доза небесного порошка была рассчитана на полмесяца, а высыпалась в понедельник. День ТЯЖЕЛЫЙ стал ТЯЖЕЛЕЕ на 40 сантиметров снега. Пока водители осваивали азы фигурной езды, сугробы неизбежно отвоевывали парковочные места. Любишь кататься – учись и откопаться. Такой лозунг не всем пришелся по душе.

Выход из такого снежного заноса коммунальщики видят только один: помощь самих автовладельцев. Пробудить ответственность за чистоту места у подъездов решили печатным словом. Призывы взяться за лопату – на многих досках объявлений. Однако минчанин Сергей не смотря на призывы коммунальных служб расчищать снег вокруг собственного авто на метр со всех сторон, решил схалтурить. Пришлось рыть окопы под зависшим в воздухе железным конем.

Сергей Черняк, водитель:

— Может и раскопали бы снег жильцы. Но надо предоставить хоть какой-то инвентарь. Ведь не у каждого же есть лопата. Тоже надо как-то подходить к людям с этой проблемой.\ Вот хорошо, добрые люди лопату дали.

Лариса Гришко, дворник:

— Машины они сюда ставят, когда мы уже очистили место. Некоторые машины постоянно стоят на одном месте. Никто не подходит и ничего не убирает.

О том, что в такую погоду лучше «хранить» железного коня в гараже, знают все автолюбители. Но то ли из-за лени, то ли из-за отсутствия гаража не паркуют свое авто даже на крытой стоянке. Что будет с подобными машинами весной, страшно представить.

Если летом к бордюру поджимает своей машиной сосед по подъезду, то зимний довесок дискомфорту на парковке – горы снега. Оказывается, именно лень — главный соперник здравомыслию. Вычислить тех, кто предпочитает оставлять железного коня на произвол белой напасти, нетрудно. Лакмусовая бумажка в этом случае – снег.

Водители:

— Машина стоит в гараже, но иногда на улице. Мне удобнее на улице.

— Если честно, приходится далеко ездить к стоянке. А здесь очень удобно, что рядом с домом.

Пока занесенные снегом опаздывали на работу, спецслужбы боялись опоздать на целую жизнь. Впрочем, хочется верить, что скорая помощь добралась до всех больных. Как оказалось, сдвинуть снег к обочине – не значит избавиться от проблемы. Как следствие, привычные и порой так необходимые парковочные места оказываются недоступными.

Дмитрий Малышев, водитель автомобиля скорой помощи:

— Дворы заставлены. Так много снега навалило и машин много на парковках. Тяжело добраться и припарковаться негде.

Самосвал за день способен вывести на снежное кладбище около 50 кубометров белой напасти. А это капля в море. Но чтобы в это море не превратился Минск, коммунальным службам приходится трудиться круглосуточно, а это удовольствие не из дешевых. Борьба со снегом с помощью тысячи единиц техники обошлась городу в 2 миллиарда рублей.

За снежную неделю коммунальные службы побили все рекорды. Если сейчас не убрать белую напасть с минских улиц, к весне в Беларуси действительно может появиться собственная Венеция! Если растопить весь снег в городе, воды получится на половину белорусского Днепра. Вот такой холодный расчет небесной канцелярии!

С расчетом на премию к зарплате Тамара и Иван трудятся с семи утра. При таких объемах высыпавшего и всё еще сыплющегося снега даже в тандеме с техникой справиться тяжело. А ТАКУЮ зиму видят впервые.

Иван Зуевский, рабочий УП «Минскзеленстрой»:

— Это первая зима такая за пять лет, сколько здесь работаю. Столько снега!

Единственные, кто дружно откликнулся на призывы коммунальщиков, – руководители предприятий и торговых точек. Дмитрий – продавец-консультант одного из минских магазинов. О том, что на день пришлось сменить профессию продавца на дворника, ничуть не жалеет. Оказывается и с этого можно иметь дивиденды!

Дмитрий Никитюк, продавец-консультант:

— Сами знаете, погодные условия плохие. Чтобы покупатели заходили в магазины и приобретали товары, нужно просто расчистить им дорожку!

Обильные снегопады вызвали еще одну проблему – куда складировать снег. Сейчас все минские хранилища зимних осадков переполнены. Проблему решит специальная снеготаяльная машина. Ее возьмут напрокат у канадских коллег.

Иван Гуринович, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

— Мы апробируем эту машину. Если она покажет себя прекрасно по расходу и ценовым параметрам, то оставим ее у себя. В дальнейшем будем приобретать большое их количество, чтобы не было вопросов по утилизации снега.

Кстати, дорожным службам у канадцев есть чему поучиться. Чего только стоит один из канадских дорожных знаков. Он запрещает с ноября по апрель ночью парковаться у тротуара. Но не потому, что приедет страшное чудовище с хоботом, а потому, что тут убирают снег.

В конкурсе ледяных скульптур нынешняя зима стала бы триумфатором. Такие зубы снежной королевы коммунальщикам не по зубам. Метровые копья на крышах домов вырастают за полдня.

Скользких дел мастер Эдуард в ледяном бизнесе уже пятнадцать лет. Дотянуться до небесной канцелярии и попросить хорошей погоды ему проще всех. Рабочее место почти под облаками. Ледяные скульптуры он не лепит, а разрушает на благо окружающим. Сосулька-рекордсменка на его памяти пока одна.

Эдуард Тарасевич, плотник:

— Длиной сосулька была метров 8 и весила килограмм 500. Она сошла лавой

Экспозиция на проспекте Независимости – это уже экспонат сегодняшних дней. Над жильцами дома нависла угроза длиной в три этажа. Ледопад пока не прогнозируется, грядут морозы, но до прихода оттепели от такой сосульки лучше избавится.

На ледяных скульптурах угроза не заканчивается. Хоть квадратный метр крыши и может выдержать 120 килограммов снега, работы «на высоте» от этого не меньше.

Иван Наумович, моляр-штукатур ЖРЭО Центрального района города Минска:

— Образуется наледь толщиной свыше 20 сантиметров. Мы работаем в центре города и наша задача не только заботиться о жизни людей, но и предохранять квартиры последних этажей от протекания.

На неделе сразу две съехавшие крыши: в Молодечно и недалеко от Пинска. Жанна Седорач из поселка Городище до сих пор не верит своим глазам. 60-летнюю двухэтажку давно признали нежилой. Пока постояльцы размышляли над переездом, изношенная крыша сложилась, как карточная. По счастливой случайности никто не пострадал.

Жанна Сидорач, жительница деревни Городище:

— Рухнула крыша. Приезжали представители и из райисполкома, и из сельсовета. Сказали, что дома мы не должны ночевать.

Жители деревни Синело уже почти неделю без воды. В то, что она скоро появится, уже не верят. Из 150 домов свой драгоценный оазис только в 36. И это при том, что колонки исправны, только воды в них нет. И не потому что замерзли, виной всему – насос артезианской скважины, который на глубине 50 метров приказал долго жить. Летом такую неполадку устранили бы за сутки, но ТАКУЮ погоду специалисты не могут побороть уже неделю.

Александр Принеслик, мастер водоканализационного хозяйства минского района

— Прежде всего, нужно заехать туда. Посмотрите, какая гора, больше метра глубина сугробов. Пытаемся расчистить дорогу, чтобы добраться к дороге и поменять насос.

«Откапывать» соседей сегодня приходиться чаще, чем просто ходить друг к другу в гости. Елена живет в своем доме 17 лет. Каждая зима, а соответственно и весна, приносят много хлопот. Как будет спасать усадьбу от потопа в этом году, даже боится представить. Из деревни снег ведь не вывозят.

Единственные, кому такая зима только на руку, – это агрономы. Оказывается, секрет рекордного урожая таков: чем толще снег, тем тяжелее каравай. Александр Михайлович такой зимы давно не видел. По опыту знает, триумф этим летом отпразднуют рожь, пшеница, тритикале и рапс.

Михаил Губич – главный агроном совхоза «Волма»

— По моим подсчетам слой снега сейчас составляет примерно 35 сантиметров. Посеян озимый рапс. Я думаю, что растения должны сохраниться и выйдут на весну в хорошем состоянии.

Когда же наступит весна, ждать ли еще морозов и когда пройдет последний снег? Ответить на эти вопросы точно синоптики не всегда в силах. Тогда обратимся к народным приметам.

На неделе католики Беларуси отметили Сретенье. Говорят, именно в этот день зима встречается с весной. В Сретенье в народе всегда определяли, какой погоды ждать. Плюс за окном – предвестник ранней весны. Если капает с крыш – будет много пшеницы, а если дует сильный ветер – ждать хорошего урожая фруктов. Только вот по какому празднику определять? Ведь в следующий вторник Сретенье отпразднуют православные верующие!? Впрочем, никто не мешает сравнить два народных прогноза.