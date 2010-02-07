Байнет: пользователи, провайдеры и эксперты обсуждают, что же изменится с 1 июля

То, что незаконно оффлайн, остаётся незаконным онлайн. Эта фраза определяет всю суть политики, направленной на борьбу с грязным содержанием глобальной сети.

Суть проблемы проста – пираты безнаказанно бороздят музыкальные моря, хакеры соревнуются в количестве взломанных сайтов, а даже банальный просмотр видео в интернете может обернуться непредсказуемыми последствиями.

А вот президенту Обаме такой конфуз, до недавнего времени, не грозил. Только месяц назад, первый раз за всю историю, главе Белого дома разрешили пользоваться интернетом у себя в кабинете. В США и Великобритании уже приступили к строительству национальных центров кибербезопасности, при этом функции они будут нести не только оборонительные, но и наступательные. После событий 11 сентября, начисто переписавших историю международных отношений, Белый дом дал добро спецслужбам на «Патриотический акт». Это позволило осуществлять мониторинг всего международного трафика, перехватывать электронную почту и отслеживать общение в чатах и форумах. Цель – пресечь на корню терроризм и противодействовать так называемой «антиамериканской дезинформации» в интернете и зарубежных сегментах сети.

Хорошо известная история, когда на основании письма из Пентагона Google убрала из сервиса Google Earth все изображения американских военных баз. Позднее убрали и информацию о различных объектах индустрии – таких как АЭС, химические заводы и трубопроводы. По схожему пути пошла недавно Испания с Израилем. Закон первых, обязывает провайдеров блокировать доступ к зарубежным сайтам, угрожающим национальной безопасности. Правители же земли обетованной постановили установить фильтры, отсекающие путь к онлайн-казино, порносайтам и ресурсам, пропагандирующим насилие.

Беларусь с шагами, обеспечивающими безопасность Интернета, запоздала. Но ещё, как говорится, не поздно. Подписанный на неделе Указ Президента защитит виртуальный байнет законами реального мира. И, прежде всего, речь идет об интересах простых граждан и бизнеса. А через создание конкуренции интернет станет доступным и быстрым.

Александр Мелещенко, заместитель декана по информатизации факультета непрерывного и дистанционного обучения БГУИР:

Зона .BY дорогая. Одна из самых дорогих в мире. Это ограничивает малое предпринимательство, тот вал небольших проектов, которые в перспективе могут стать крупными национальными бизнесами. Конечно, цены упадут, а качество повысится. Посмотрите, как изменилась ситуация с тех пор, когда у нас был один оператор сотовой связи Velcom. Пришел второй, МТС, и кардинально всё изменилось в стране. То же самое произойдет, когда будет не только монополия, но и другие игроки на этом рынке.

Сегодня свыше трёх миллионов жителей Беларуси – активные пользователи интернета. Но наведения порядка в глобальной паутине ждали не только рядовые граждане, но и те, кто отвечает за нашу с вами безопасность, тепло и уют в каждом доме. Культовый голливудский блокбастер о похождениях самого знаменитого «орешка» Брюса Уиллиса в деталях показывает — что может произойти, когда интернет становится оружием в руках преступников. По сюжету, группа кибертеррористов взламывает сеть ФБР, отключают систему дорожного движения и инициирует аварийную ситуацию во всех правительственных зданиях. По закону жанра этого кажется мало, и злые компьютерные гении пытаются отключить энергоснабжение всей страны. Идея терпит фиаско, но террористы всё же пускают по трубам на станцию природный газ. Понятно, что Брюса Уиллиса на всех не хватит, но на минской ТЭЦ-3 электронных мошенников не боятся. По разумным причинам выход в интернет здесь имеют единицы, право на принятие кардинальных технических решений доверяют лишь избранным, а сама система управления турбинами просто неуязвима. Но дополнительная система безопасности еще никому не мешала.

Новейшая швейцарская газовая турбина – главная гордость. И это немудрено: при минимуме затрат и обслуживания, а это всего семь человек, – максимум отдачи. Всего один день простоя, в случае неполадок, обойдётся ТЭЦ в 60 тысяч евро. Вот и приходится инженерам работать по принципу «бережёного Бог бережет».

Пека Станислав, заместитель главного инженера по автоматизированным системам управления ТЭЦ-3 г. Минска:

Сейчас на минской ТЭЦ-3 уже есть проект локально-вычислительной сети, который прошёл экспертизу. У нас появится своя сеть на станции и какую-то информацию, дозировано, без права управления, естественно мы будем предоставлять.

Вздохнули облегчённо после принятия закона и на таможне. Ещё бы – именно через границу идёт весь импортно-экспортный поток товаров. Здесь же находятся склады временного хранения с миллионным содержимым. Нельзя забывать и об электронном декларировании, которое началось в прошлом году и имеет большой успех у бизнеса. Теперь и все данные, и все процедуры находятся под плотной опекой закона.

Валерий Юкевич, декан факультета таможенной логистики БНТУ:

С помощью информационных технологий осуществляется снижение этих рисков, их влияния на экономику, на перемещение товаров через государственную границу. Но это уже порождает уже некие информационные риски – вопросы несанкционированного доступа в информационные сети, таможенных органов, субъектов хозяйствования, владельцев складов временного хранения и всё это, безусловно, требует регулирования.

Ещё несколько лет назад проблема «утечки мозгов» стояла необычайно остро, ведь отечественные программисты были и остаются в цене во всём мире. Ситуация изменилась и теперь стало не только престижно, но и выгодно готовить тот же интеллектуальный продукт в Беларуси. Плюс ко всему — зарабатывать на его экспорте. Более того, Указ главы государства защищает авторские права разработчиков. Каждый творец программных шедевров будет уверен в том, что пираты за виртуальное воровство будут реально наказаны.

Пираты XXI века. Сегодня под этим подразумевают не столько отдельных граждан Сомали, сколько особо одарённых знатоков компьютера. Они берут на абордаж музыкальные студии и сайты популярных исполнителей, после чего хитовые композиции всплывают в других странах и приносят прибыль далеко не их создателям.

Ведущая СТВ и певица Нина Богданова на собственном опыте убедилась – только законный интернет сохранит и деньги, и славу, и нервы. Композиция «Летний бит» странным образом оказалась в российском mp3-сборнике «Новогодний суперхит - 2010». Сама Нина узнала об этом после звонка московской подруги, после чего твёрдо решила – нужно судиться. Все основания для изъятия контрафактной продукции есть.

Нина Богданова, певица, ведущая СТВ:

Шок, конечно, потому что, учитывая объёмы продаж в РФ, – это колоссальные авторские отчисления и должны бы быть очень серьёзные гонорары. Бесконтрольный интернет и возможность скачивать музыку, с одной стороны, — это хорошо. Ты хотел найти трек, ты его нашёл. Для меня, как для автора-исполнителя, это очень плохо, потому что зачастую трек выложен не в очень хорошем качестве, не всегда даже целиком он выложен, подписан не всегда правильно – это не совсем качественный продукт. Конечно, если бы это была Беларусь — здесь, как гражданин Беларуси я чувствую себя спокойной и защищённой. В Российской Федерации, мне кажется, конкретный беспредел.

Коллекционировать модели легендарных автомобилей Юрий начал ещё с детства. И если советские «Чайки» и «Волги» товар относительно ходовой, то найти в универмагах модели европейского или американского автопрома – дело непростое.

Юрий Костузик, коллекционер:

Вот довольно редкая модель «Мерседес ССК» 1928 года. Его можно купить и у нас вживую, но надо очень долго искать. Конкретно этот был заказан через интернет-аукцион, и белорусское представительство его ко мне прямо домой привезло буквально через три часа после оформления заказа.

До недавнего времени кинуть покупателя в интернете было весьма несложно. Но, по словам Юры, виртуальные магазины шаг за шагом заметно прибавляли, не стояло на месте и законодательство. Отныне большая часть онлайн-продавцов несёт точно такую же ответственность, что и рядовой гастроном.

Юрий Костузик, коллекционер:

При покупке через интернет у вас такие же риски, как при покупке в обычном магазине. Могут всучить недоброкачественный товар. Вы оформляете покупку точно так же, как в магазине. Вам дают гарантийный талон, где обязательно есть печать и контакты продавца. То есть уже за это продавец несёт юридическую ответственность.

Таким образом, речь в конечном счете идет не просто о регулировании интернета, а о регулировании во имя развития, в целях повышения его доступности, качества и безопасности. Цивилизованные правоотношения в сети должны стать надежной базой для современного динамичного развития Беларуси, построения в ней информационного общества.