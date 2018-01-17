Прямой эфир

«Продукты питания, палатки, теплые вещи, одеяла и электростанция»: Беларусь отправит гуманитарную помощь Вьетнаму 20 января

17 января 2018 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь отправляет гуманитарную помощь во Вьетнам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вылет самолета из Минска запланирован на 20 января. Груз уже сформирован. Его стоимость – порядка 330 тысяч рублей. Собрать контейнеры помогли отечественные предприятия. Доставку обеспечит Министерство транспорта и коммуникаций.

«Продукты питания, палатки, теплые вещи, одеяла и электростанция»: Беларусь отправит гуманитарную помощь Вьетнаму 20 января-1

У белорусских спасателей большой опыт оказания подобной гуманитарной помощи: за 18 лет – более 40 операций.

«Продукты питания, палатки, теплые вещи, одеяла и электростанция»: Беларусь отправит гуманитарную помощь Вьетнаму 20 января-4

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Сейчас сформирован груз – это, в основном, продукты питания, палатки, теплые вещи, одеяла и электростанция.
Мы действительно всегда откликаемся на любую беду. В последнее время мы немало оказывали гуманитарной помощи. В Эквадор направляли помощь, в Сирию, Украину.

# общество # Фотофакт # Владимир Ващенко # Беларусь-Вьетнам

Другие новости рубрики

Все новости
400 единиц спецтехники и полтысячи рабочих. Минск расчищают от снежных завалов
17 января 2018 10:48

400 единиц спецтехники и полтысячи рабочих. Минск расчищают от снежных завалов

Лебедя со сломанным крылом освободили из ледяного плена спасатели в Березинском районе
17 января 2018 10:32

Лебедя со сломанным крылом освободили из ледяного плена спасатели в Березинском районе

Школьники из Минска создали новый химический продукт и мобильное приложение – игру-викторину «Учи-играй». В чём их суть?
17 января 2018 10:07

Школьники из Минска создали новый химический продукт и мобильное приложение – игру-викторину «Учи-играй». В чём их суть?