«Продукты питания, палатки, теплые вещи, одеяла и электростанция»: Беларусь отправит гуманитарную помощь Вьетнаму 20 января

Новости Беларуси. Беларусь отправляет гуманитарную помощь во Вьетнам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вылет самолета из Минска запланирован на 20 января. Груз уже сформирован. Его стоимость – порядка 330 тысяч рублей. Собрать контейнеры помогли отечественные предприятия. Доставку обеспечит Министерство транспорта и коммуникаций.
У белорусских спасателей большой опыт оказания подобной гуманитарной помощи: за 18 лет – более 40 операций.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Сейчас сформирован груз – это, в основном, продукты питания, палатки, теплые вещи, одеяла и электростанция.
Мы действительно всегда откликаемся на любую беду. В последнее время мы немало оказывали гуманитарной помощи. В Эквадор направляли помощь, в Сирию, Украину.