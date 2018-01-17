400 единиц спецтехники и полтысячи рабочих. Минск расчищают от снежных завалов

Новости Беларуси. 400 единиц спецтехники убирают улицы Минска от снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полтысячи рабочих орудуют лопатами на тротуарах и в парках.
Новости Беларуси. 400 единиц спецтехники убирают улицы Минска от снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полтысячи рабочих орудуют лопатами на тротуарах и в парках.
Метель пока не создает больших проблем коммунальщикам. А вот автомобилисты сегодня, 17 января, вынуждены сбавить скорость. Трафик на дорогах напряженный. ГАИ рекомендует учитывать сложные погодные условия и выбирать безопасный режим вождения.
Житель города:
Это же не первый снег, поэтому всё привычно.
Работники коммунальных служб:
Мы готовы, чистим. Это же моя работа!
Мы и до снега работали. И когда снег выпадает – работаем. Машины ездят, посыпают солью дороги.
К вечеру ситуация может ухудшиться. По данным Гидромета, осадки будут продолжаться на протяжении всего дня. Сильный снег и порывистый ветер прогнозируют во всех регионах страны. Чрезвычайных ситуаций пока не зафиксировано.