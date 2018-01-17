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400 единиц спецтехники и полтысячи рабочих. Минск расчищают от снежных завалов

17 января 2018 10:48
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Новости Беларуси. 400 единиц спецтехники убирают улицы Минска от снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полтысячи рабочих орудуют лопатами на тротуарах и в парках.

400 единиц спецтехники и полтысячи рабочих. Минск расчищают от снежных завалов-1

Метель пока не создает больших проблем коммунальщикам. А вот автомобилисты сегодня, 17 января, вынуждены сбавить скорость. Трафик на дорогах напряженный. ГАИ рекомендует учитывать сложные погодные условия и выбирать безопасный режим вождения.

Житель города:
Это же не первый снег, поэтому всё привычно.

Работники коммунальных служб:
Мы готовы, чистим. Это же моя работа!

Мы и до снега работали. И когда снег выпадает – работаем. Машины ездят, посыпают солью дороги.

400 единиц спецтехники и полтысячи рабочих. Минск расчищают от снежных завалов-4

К вечеру ситуация может ухудшиться. По данным Гидромета, осадки будут продолжаться на протяжении всего дня. Сильный снег и порывистый ветер прогнозируют во всех регионах страны. Чрезвычайных ситуаций пока не зафиксировано.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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