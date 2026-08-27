В Минске продолжается реконструкция главного корпуса БГУ

Уже выполнен демонтаж, усилены несущие конструкции и обустроены перегородки. Впереди – монтаж системы отопления и обновление остальных инженерных сетей. Работы организованы вахтовым методом, на объекте задействовано 136 специалистов. В 2027 году запланированы покраска фасадов и благоустройство прилегающей территории.

Олег Фролов, проректор по строительству и инфраструктурному развитию БГУ:

Проводятся работы по устройству стяжек на полах в актовом зале и аудиториях. Выполняются работы по разводке систем отопления и инженерных сетей. Также выполняются работы по усилению простенков фасадов здания, устройству новых лифтовых шахт. В главном корпусе будут размещены наши факультеты БГУ. Это механико-математический факультет, факультет прикладной математики и информатики; также питание студентов и персонала будет осуществляться в столовой, также будет устроен кафетерий для наших студентов и профессорско-преподавательского состава. Для наших студентов и физически ослабленных лиц в главном корпусе будет предусмотрена безбарьерная среда.

Пространство корпуса будет организовано с учетом функционала подразделений. На первом этаже разместят выставочный зал музея БГУ и административные помещения. Второй этаж отведут под книгохранилище и зал специальных коллекций. На верхних уровнях расположатся учебные кабинеты и аудитории, в том числе с амфитеатром, а также актовый зал на 380 мест и зоны отдыха.