Припять подобралась к частным подворьям в Житковичском районе

На реке уровень воды растет от 1 до 10 сантиметров в сутки, в то время как на большинстве рек Беларуси еще сохраняется ледостав.

Учитывая грядущее потепление, спасатели в очередной раз призвали население принять меры безопасности. В этом году паводок прогнозируют выше средних многолетних значений. В ближайшие дни начнут вскрываться реки бассейна Припяти, Немана, затем, в конце марта — Березина, Сож и Днепр. В первой декаде апреля освободятся ото льда остальные реки.

Анатолий Полищук, начальник республиканского гидрометеорологического центра:

Если Припять уже вскрылась, вода вышла на пойму, то на Днепре 50 см льда. Плюс соседи на Украине подкидывают нам водички, там половодье уже началось.