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13-летний хакер задержан в Орше

18 марта 2010 12:17
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Подросток опустошил электронный кошелек отчима своего одноклассника на полмиллиона.

Изобретательность парня удивила даже опытных правоохранителей. Школьник тщательно готовился к преступлению, изучал в сети хакерские возможности взлома и способы замести следы.

Несовершеннолетнему киберпреступнику удалось избежать уголовного наказания, поскольку ему нет 14 лет. В противном случае ему грозило до 5 лет лишения свободы. Сейчас хакер-вундеркинд будет стоять на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Сергей Алепкин, прокурор отдела по надзору за дознанием прокуратуры Витебской области:
Способ его хищения можно назвать довольно изобретательным и необычным. Им было совершено несанкционированное копирование информации с компьютера потерпевшего, затем деньги переведены с электронного кошелька на свой кошелек и зарегистрированы на паспортные данные другого лица.

# общество # Интернет

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