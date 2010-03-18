13-летний хакер задержан в Орше

Подросток опустошил электронный кошелек отчима своего одноклассника на полмиллиона.

Изобретательность парня удивила даже опытных правоохранителей. Школьник тщательно готовился к преступлению, изучал в сети хакерские возможности взлома и способы замести следы.

Несовершеннолетнему киберпреступнику удалось избежать уголовного наказания, поскольку ему нет 14 лет. В противном случае ему грозило до 5 лет лишения свободы. Сейчас хакер-вундеркинд будет стоять на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Сергей Алепкин, прокурор отдела по надзору за дознанием прокуратуры Витебской области:

Способ его хищения можно назвать довольно изобретательным и необычным. Им было совершено несанкционированное копирование информации с компьютера потерпевшего, затем деньги переведены с электронного кошелька на свой кошелек и зарегистрированы на паспортные данные другого лица.