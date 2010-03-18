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С 30 марта несовершеннолетние смогут путешествовать с согласия только одного родителя

18 марта 2010 12:15
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В стране вступит в силу новый закон «О порядке выезда и въезда».

Сегодня ребенок до 18 лет может покинуть страну лишь с разрешения обоих родителей. Новый закон позволит устранить последствия сложных семейных ситуаций, от которых страдали дети. Если же один из родителей против выезда — он имеет право обратиться в суд.

Сам порядок оформления разрешений ужесточился. Теперь удостоверить их сможет только нотариус или должностное лицо органов по гражданству и миграции.

Людмила Панферова, заместитель директора Национального центра законодастельства и правовых исследований:
Прежде всего, в интересах детей была закреплена такая норма, в соответствии с которой ребёнок может выезжать за рубеж без согласия второго родителя. Это связано прежде всего с многочисленными обращениями, прежде всего женщин, у которых были большие проблемы с получением согласия бывших мужей.

# общество

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