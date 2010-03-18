Почему в Минске одни дворы чистые и уютные, а другие напоминают свалку?

Чтобы увидеть, где минская система ЖКХ дала течь, далеко ходить не нужно.

Зачастую проблемы поджидают минчан с порога, а порой и в прямом смысле сваливаются на голову.

Двор на Золотой горке превратился в гору бытовых отходов. И пока коммунальные службы редко находят сюда дорогу, непогода разбрасывает по ветру проблему минчан.

Сколько троп сюда протоптано, уже и не сосчитать. Со своей мусорной авоськой — со всех окрестностей. Несут на авось: поместится-не поместится, увезут-не увезут?

Местная жительница:

Начиная с пятницы, все выходные около мусорок горы. И вообще, мусорки здесь ставить неразумно, потому что здесь выгружаются продукты — колбасы, хлеба, булочки.

В то время как грязь летит на продукты, жильцам коммунальщики пускают пыль в глаза. Сплошные «завтраки», мол и чище станет, и местная свалка сменит прописку.

Местная жительница:

Мы просили мусорку перенести в конец двора. Но никто этого делать не хочет. Наш ЖЭС № 5 грязь вообще не убирает.

А вот в минском дворе на Захарова обещанных капитальных перемен здесь не три года ждут. Ремонт здесь оказался делом непыльным. Строительный мусор вывозят с порога. Заполнить до предела дворовые контейнеры он даже не успевает.

Местный житель:

Меня почти все устраивает в моем дворе. А самое главное — это то, что я не спотыкаюсь о мусор.

Здесь каждый день — как чистый четверг. Тротуары даже снегом не запорошены, а на пунктуальных минских санитаров жаловаться не приходится: рейсы мусоровозов — строго по расписанию.

Местный житель:

Контейнерных баков в нашем дворе достаточно много, поэтому свалок я не наблюдал. А вот в соседнем дворе мусор порой вывозят несвоевременно, поэтому баки могут переполняться. В нашем дворе мусор бывает разве что после каких-нибудь праздников, но его очень быстро убирают местные службы.

А по соседству картину коммунальщиков дополняют строители. Мало того, что под окнами — хоть глаз выколи, так еще и с термошубой прошляпились. Хотели поддать жару в апартаменты минчан, а в итоге — сплошные сквозняки. Менять окна в атмосферный минус решили явно сгоряча.

Местная жительница:

Конечно, холодно было, представьте: зимой без окна. По качеству окна тоже далеки от нормы.

Менять окна следует только летом. Тем более что строители работают на высоте? К тому же, у них нет ни монтажного пояса, ни страховочного троса… Не дай Бог — и на земле.

По строительным лесам — как по лианам — на свой страх и риск. Да только после таких чудес акробатики вместо аплодисментов — только упреки жильцов.

Местная жительница:

Не по-хозяйски здесь ведутся работы. Стены у нас сами по себе толстые, а они еще утепляют. В нашем доме много недоделок и трубы старые… А нам фасад украсят и всё? И это называется капитальным ремонтом? Куда же уходят наши деньги, которые мы платим?

Владимир Реентович прокомментировал данную ситуацию в своем интервью в программе «Большой город».

А пока деньги минчан капают в копилку бытовых реформ, с потолков в прямом смысле капает на голову.

Местная жительница:

Чтобы не залило людей, надо было до оттепели очистить крышу от снега, а не тогда, когда уже потекло. Вода текла даже с моей люстры.

Из-за того что альпинисты вовремя не сняли снежную шляпу с дряблой крыши, теперь жильцы не знают, перед кем снять шляпу, чтобы вернуть быт в прежнее русло. Уже пятнадцать лет кому только не пишут, а адресаты в ответ лишь воду льют.

Местная жительница:

Собрала 77 подписей о том, что мы хотим капитальный ремонт за 53 года...

Кровлю они будут просто латать, а не ремонтировать ее капитально. Латочку мне положат, латочку — 46-й квартире.

А пока Нину Григорьевну будит домашняя капель, она не знает, как добудиться хотя бы сотрудников ЖРЭО.

Этим малоэтажкам уже и в паспорт боятся заглядывать. Труха сыплется, а кирпичные морщины по принципу «там, сям» маскируют толстым слоем штукатурки.

Местная жительница:

Я ставила вопрос, зачем ставить латочки, портить дом? Нет денег ни на то, чтобы сносить наш дом, ни на то, чтобы сделать капитальный ремонт.

А вот для того, чтобы вписать в современный пейзаж старую хрущевку, достаточно всего одной дизайнерской находки — и здание сбросит пару десятков лет.

Новую жизнь малоприглядным домам подарили французские идеи 17-го века. Мансарды мало того что шарма добавили, так еще и квадратные метры приумножили. К примеру, в одном из домов появилось таким образом 12 квартир.

Местная жительница:

Там хорошие жилые квартиры — большие, светлые. Я была там, когда они еще строились.

Владимир Реентович рассказал в своем интервью в программе «Большой город» о планах отстройки малоэтажных жилых домов.

А вот на одной из детских площадок особо не разгуляешься: от аттракционов — разве что скелеты. Заржавевшие качели детям — уже не игрушка. Потенциально опасные конструкции впору сдавать на металлолом.

Местная жительница:

Я бы лично поучаствовал в создании детской площадки, причем даже материально. Ребенку негде погулять, вот и стоим около подъезда. А площадки, которые существуют, просто опасны для детей.

Если на замороженных идеях далеко не уедешь, то с таким изобилием развлечений даже взрослому недалеко до мира детства. Не площадка, а сказочный городок.

В новых декорациях растут маленькие жители молодых районов. А смогут ли все юные минчане попасть в такую сказку, остается вопросом.

Местная жительница:

Чтобы ребенок нормально развивался, обязательно нужно водить его на прогулку. А что за прогулка без развлечений?

А вот еще одно развлечение. Только уже не на детской, а на лестничной площадке.

Два прихлопа, три притопа. Если в танце эта схема и срабатывает, то в подъездах раз за разом дает сбой. Энергосберегающие лампочки берегут кошелек, но не нервы минчан: иногда достаточно только шороха, а порой — не достучаться.

Местная жительница:

Были сбои, когда система полностью выходила из строя.

Теплые квартиры, подъезды в новом свете, пустые урны, чистые дворы и вместо проблем «как снег на голову» — прочные крыши над головами...

На вопрос «Быть ли идеальному быту в Минске?» свет проливали Татьяна Кибалко и Валентина Железная.