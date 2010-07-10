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Приемная кампания-2010 началась в вузах первого потока

10 июля 2010 18:11
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В первую очередь, это вузы силовых ведомств и Минкультуры.

Все уже сделано, тесты сданы и результаты их известны.  Теперь начинается самое интересное и тяжелое одновременно. Элементарно – определиться в выборе вуза и той самой заветной специальности.

С самого утра, например, в Госуниверситете культуры и искусств — в народе «кульке» – неожиданный наплыв абитуриентов  в первый день приема документов. Статистика активности транслируется на экранах и обновляется каждые три часа. Традиционно в этом вузе больше всего желающих пойти на специальности «Менеджмент социальной и культурной сферы» и «Менеджмент международной культуры». Здесь конкурс — от 8 до 12 человек на место.   

Абитуриентов первого потока ждут впереди особые испытания — творческие. Например, в академии музыки и университете культуры и искусств они пройдут с 14 по 23 июля. Всю информацию можно отслеживать на сайтах Минобразования или на стендах в вузах.     

Юрий Миксюк, начальник управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республик Беларусь:
При поступлении на творческие специальности проходной балл формируется из баллов творческих испытаний, среднего балла ЦТ и балла аттестата.

Абитуриенты, которые не пройдут испытаний первой волны, будут иметь шанс попасть во вторую. Вузы следующего потока будут принимать документы с 16 июля. Начнется то самое время, когда от абитуриента уже ничего не будет зависеть. Надо будет только набраться терпения и ждать вердикта — окончательного проходного балла централизованного тестирования.

# общество # Образование

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