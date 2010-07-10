Администрация Президента Беларуси с 12 июля начинает второй этап мониторинга работы органов власти с населением

В течение недели глава Администрации и его заместители побывают в регионах и без предварительной записи проведут приём граждан. В эти же дни помощники Президента – главные инспекторы по областям и городу Минску – также лично встретятся с гражданами и по возможности окажут помощь в решении насущных проблем. А для тех, кто не сможет придти в исполком, будут работать горячие телефонные линии. По наиболее острым фактам специалисты выедут на место.