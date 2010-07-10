Прямой эфир

Администрация Президента Беларуси с 12 июля начинает второй этап мониторинга работы органов власти с населением

10 июля 2010 17:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В течение недели глава Администрации и его заместители побывают в регионах и без предварительной записи проведут приём граждан. В эти же дни помощники Президента – главные инспекторы по областям и городу Минску – также лично встретятся с гражданами и по возможности окажут помощь в решении насущных проблем. А для тех, кто не сможет придти в исполком, будут работать горячие телефонные линии. По наиболее острым фактам специалисты выедут на место.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
10 июля 2010 14:37

Карнавал воздушных шаров под Минском

10 июля 2010 14:24

В Анталии людей выселяют из отелей из-за банкротства туристической компании «Karya Tour»

10 июля 2010 14:22

Журналисты из издания «The New York Times» поджарили яичницу на мостовой Нью-Йорка