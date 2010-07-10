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В Анталии людей выселяют из отелей из-за банкротства туристической компании «Karya Tour»

10 июля 2010 14:24
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Отдых в Турции оказался безвозвратно испорченным для четырех тысяч туристов из Украины и России.

Некоторые трудности испытали и граждане Беларуси. Сотрудники нашего диппредставительства помогают решать все вопросы с жильем в оперативном порядке.

На сайте посольства Республики Беларусь в Турции размещена информация и номера телефонов, по которым можно обращаться белорусским туристам, отдыхающим в Турции.

Евгений Нестеренко. Консул Посольства Республики Беларусь в Турецкой Республике:
С этими 50 гражданами Беларуси все вопросы решены. Все туристические операторы Беларуси оперативно отреагировали и оплатили все расходы по пребыванию своих туристов в Турции. Посольство и дальше будет оказывать помощь гражданам Беларуси, которые находятся на территории Турции, в случае возникновения сложностей.

# общество

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