Карнавал воздушных шаров под Минском

Международный слет воздухоплавотелей проходит под Минском. Аэростаты из Беларуси, России, Чехии, Литвы и Украины поднимаются на высоту трехсот метров.

Посмотреть на красочное шоу съезжаются сотни желающих. К слову, можно не только понаблюдать за шарами с земли, но и прокатиться в корзине с пилотами.

В нынешнем фестивале участвуют семь аэростатов. Два из них – белорусские. Но уже в следующем году количество наших судов пополнится. Еще один аэростат собирают в Чехии. Он будет больше собратьев почти вдвое. Правда, пока готова только корзина воздушного шара. Но, организаторы уверены, что опробовать судно можно будет уже в декабре.

Дмитрий Бондаренко, организатор фестиваля аэростатов

Это шар «Белая Русь», который сможет представлять нашу страну на всех мировых слетах, чемпионатах и, наверное, установит не один рекорд.

А пока фестиваль под Минском продолжается. Посмотреть на воздушные шары и покататься на них можно будет и завтра.