Прическа и покраска: как не ошибиться с цветом и не испортить структуру волоса

Так же, как лекарство в ошибочной дозировке может стать ядом, так и смена волос – занятие рискованное. Известны случаи, когда женщины в погоде за эффектным блондом сжигали волосы и попросту теряли драгоценные пряди. Чтобы избежать жертв, полезно знать основные правила окрашивания.

Светлана Шатерник, тренер национальной сборной по парикмахерскому искусству, мастер международного уровня:

Если волосы каждый раз перекрашивать из одного цвета в другой, то наступит момент, когда с ними надо будет распрощаться.

Разнообразие прически – цель благородная, которая раскрывает оригинальность личности женщины. Однако частая кардинальная смена волос чревата потерей природного лоска шевелюры. Поэтому частые смелые эксперименты безопасны разве что для девушек, не жалеющих длины волос и готовых вскоре срезать поврежденные кончики.

Иногда, подкрашивая отросшие корни, женщины не жалеют химии и распределяют краску по всей длине волос. Это, кстати, неправильно.

Светлана Шатерник, тренер национальной сборной по парикмахерскому искусству, мастер международного уровня:

Если каждый раз наносить краситель, подкрашивая корни, на все волосы, то они будут портиться. Есть такое у нас понятие, мы видим рекламу и там говорят, что краска мало портит волосы, мало воздействует на них. Но вы слышите, что все равно воздействует. Хоть немножко, но воздействует. Если мы один раз воздействовали и разрушили волос, потом еще раз, потом еще раз, то этот волос будет просто уничтожен.

Кстати, мнение о том, безаммиачные краски безопасны, ошибочно. Не стоит верить рекламе. На самом деле в некоторых красках аммиак попросту замещают алконовомином. Это аналогичное средство, которое также разрушает структуру волоса. Просто оно не пахнет. Получается, что в любом случае красота требует жертв.

Светлана Шатерник, тренер национальной сборной по парикмахерскому искусству, мастер международного уровня:

Что мы рекомендуем при уходе за волосом? Красим, клиенту предлагаем каждый месяц поддерживать цвет волос, прокрашивая только корешочек, и раз в полгода мы всю массу волос тоним. Для этого существуют специальные тональные препараты. И ламинирование применяется, и просто бальзамы. Они покрывают верхний чешуйчатый слой, в волосы не проникают и не уничтожают. Вот как раз тонирование можно предлагать.

В арсенале парикмахеров множество больших и маленьких секретов. К примеру, если вы не можете позволить себе модные цветные пряди, скажем, из-за дресс-кода на работе, их легко заменить цветными лентами. Вплетенные в волосы ленты выглядят трогательно и одновременно ярко.

Чтобы добавить прическе объем, необязательно терзать голову начесом. Грамотное окрашивание несколькими оттенками создаст выигрышную игру цвета.

Мужчинам, намеренным освежить цвет волос, в парикмахерском кресле следует избегать классического мелирования.

Тохир Халилов, стилист, мастер международного уровня по парикмахерскому искусству:

Свободная техника дает просто легкое осветление по кончикам в определенной длине и создает натуральный абсолютно эффект. Он не создает эффект мелирования, это, как правило, не пугает клиентов.

Возрастные женщины имеют все шансы выглядеть свежо и стильно этой весной. Сегодня существует множество техник маскировки седины. Главное в этом деле – грамотный подход к окрашиванию. А вот выбеленные пряди и «зебра» на голове – сомнительный выбор для зрелых дам.

Светлана Шатерник, тренер национальной сборной по парикмахерскому искусству, мастер международного уровня:

С возрастом мелирование – это не лучший вид работы. Он женщине только придает этот седой цвет, от которого как раз она хотела уйти, спрятать седину. Делая мелирование, она достигает этого эффекта и придает возраст.

Альтернативу мелированию – осветление с последующим тонированием. То есть с окрашиванием в мягкие натуральные цвета.

Кстати, после 40 волосы теряют не только пигмент, но и свою прочность, поэтому не стоит подвергать их лишнему стрессу, идя на агрессивные эксперименты с прической, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Несмотря на то, что женщины часто пытаются красить волосы самостоятельно, чтобы сэкономить или потому, что сами знают, как лучше, главный совет при окрашивании: доверьте свою голову специалистам. Ведь прическа – одна из главных составляющих вашего имиджа.