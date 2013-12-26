Президентская елка пройдет 27 декабря во Дворце Республики и соберет почти 2,5 тысячи ребят

Новости Беларуси. В Минск 26 декабря приезжают первые гости Президентской елки. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, из опекунских и приемных семей, сироты, а также победители Олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований. Всего главная елка страны в 2013 году соберет почти 2,5 тысячи ребят из всех регионов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Сугаков, участник акции «Наши дети» (Витебская область):

Хочется увидеть там Деда Мороза и Снегурочку из Великого Устюга и Беловежской пущи. Очень впечатлило, когда мы ехали возле Хатыни.

Мария Мудрак, участница акции «Наши дети» (Витебская область):

Утром перед елкой был волнение немного. Для меня это большая честь. Я была, конечно, в шоке, когда мне сказали, что я еду на Республиканскую елку. Для меня это очень интересно, тем более увидеть самого президента.

Леонид Степанов, руководитель делегации Витебской области:

Программа для них продумана, мы сейчас направляемся в цирк. И самое главное, основное – они ждут завтра елку с участием президента. Поверьте, это очень для них значимо, они ее всегда ждут и, когда едем домой, спрашивают, как попасть на нее еще.

Во Дворце Республики сейчас идут последние приготовления к детскому новогоднему представлению. 27 декабря в праздничной программе – красочное музыкально-сценическое шоу.

Праздник проходит в рамках республиканской акции «Наши дети». Она проводится ежегодно вот уже почти 20 лет – начиная с 1995 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.