Президент Колумбии заболел A/H1N1

Президент Колумбии Альваро Урибе заразился так называемым «свиным» гриппом (A/H1N1).

По словам главы колумбийского министерства социальной защиты Диего Паласио, Урибе почувствовал недомогание в пятницу, 28 августа, в день, когда он посещал чрезвычайный саммит Союза южноамериканских наций, состоявшийся в Аргентине.



Сразу же после того, как у Урибе был диагностирован «свиной» грипп, колумбийские власти связались со всеми участниками саммита, которые могли контактировать с президентом Колумбии, и предупредили их об опасности заражения. Состояние самого Урибе, рассказал министр соцзащиты Колумбии, опасения у врачей не вызывает.



Саммит в Аргентине был срочно созван после того, как власти Колумбии заключили с США соглашение, разрешающее американским военным использовать базы на колумбийской территории. Это соглашение, по мнению глав государств Южной Америки, резко изменит существующих баланс сил в регионе.



Альваро Урибе стал вторым лидером государств Центральной и Южной Америк, заразившимся «свиным» гриппом. В середине августа 2009 года стало известно, что опасное заболевание диагностировано у президента Коста-Рики Оскара Ариаса - лауреата Нобелевской премии мира. По словам лечащих врачей Ариаса, он успешно восстанавливается после перенесенного заболевания, сообщет Lenta.ru со ссылкой на AP.