Духи с запахом свежескошенной травы

Австралийским ученым из Университета Квинсленда после семи лет исследований удалось создать туалетную воду с запахом свежескошенной травы, сообщают информационные агентства.

Идея разработать такой аромат пришла на ум исследователям после того, как они установили, что запах свежесрезанных стеблей помогает людям бороться со стрессом.

Как отмечают ученые, частички химических элементов, которые вдыхает человек, стоя, к примеру, на только что подстриженной лужайке, воздействуют на области его головного мозга, отвечающие за формирование эмоций и организацию памяти, - миндалевидное тело и гиппокамп.

В результате им удалось доказать, что химическое вещество, выделяемое скошенной травой, делает человека счастливым и расслабленным и способно предотвратить ухудшение интеллекта в пожилом возрасте.



Доктор Ник Лавидис, под чьим руководством и была создана новинка, впервые с научной точки зрения заинтересовался оздоровительным эффектом запаха свежескошенной травы во время посещения Национального парка "Йосемит" в Калифорнии (США). Позже ученый вместе со своими коллегами доказал на опытах с животными, что разработанная ими туалетная вода помогает предотвратить последствия стресса. Воду можно разбрызгивать на постельное белье или одежду. Также ее можно распылять по комнате.



Новую туалетную воду назвали "Сиринасент". В продажу она должна поступить уже в следующем месяце. Стоимость флакона составит около 4 фунтов стерлингов, сообщает БелТА.