Собойка у шахтеров называется тормозком

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают шахтеры. В белорусской шахтерской столице день отметит каждый пятый житель. В Солигорске на глубине до 1200 метров среди пластов калийной соли работают тысячи людей.

Вот здесь и добывают «соленое» золотою. Третий горизонт первого рудоуправления (всего их пять). Глубина – больше полкилометра. Останкинская башня, для сравнения – 540 метров. Есть еще четвертый уровень на 200 метров ниже.

Подсчитано, без шахтерского лифта человеку без спортивного здоровья по барбосу – так шахтеры называют дежурную лестницу - дня не хватит, чтобы выбраться на свет. У шахтеров много своих слов. Ссобойка называется «тормозком», а подняться «на гора» - значит ехать вверх.

Вот так на машине отбивают из толщи рудника ценные минералы. Целый день в соленой пыли – ощущение, что пропитываешься насквозь. Зато горнорабочих, говорят, комары не кусают. В подземной индустрии работают тысячи человек. Круголосуточно. И именно эти люди выпускают каждую шестую тонну калийный удобрений на планете.

Гигант промышленности планирует увеличивать мощности: 9 миллионов тонн в год. Запасы первых рудников уже исчерпывают себя, поэтому наращивать объемы будут из новых шахт – Краснослобоской и Березовской. В мае этого года запустили первую очередь нового рудника.

Калийная продукция поставляется в Европу, Восточную Азию, страны Средиземноморья – всего в более, чем 50 стран. В течении ближайшего месяца Белорусская калийная компания ждет заключения новых контрактов, чтобы выйти на новый объем экспорта калийных удобрений.