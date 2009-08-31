Экс-премьер Израиля коррупционер?

Бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Ольмерту предъявлены официальные обвинения в коррупции.

Э.Ольмерт подал в отставку с поста премьер-министра Израиля в сентябре 2008г. Причиной отставки политика стал разразившийся вокруг его персоны коррупционный скандал.



В мае 2008г. прокуратура Израиля начала следственные действия по поводу связей Э.Ольмерта с американо-еврейским бизнесменом Моррисом Моше Талански. Следователи подозревают Э.Ольмерта в незаконном получении от предпринимателя сотен тысяч долларов в конвертах в период, когда он являлся мэром Иерусалима. По израильским законам, политики могут получать от доноров лишь ограниченное количество денежных средств.



Между тем М.Талански поведал следователям, что Э.Ольмерт далеко не всегда направлял полученные средства на общественно полезные дела. В июле 2008г. израильская прокуратура расширила следствие по поводу возможных злоупотреблений Э.Ольмерта властными полномочиями.



На этот раз премьер-министр был обвинен еще и в том, что просил сразу несколько благотворительных фондов оплачивать одни и те же зарубежные поездки. По этой схеме Э.Ольмерт якобы выручал средства для себя и своей семьи, передает РБК.