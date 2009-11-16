Президент Беларуси встретился с историком Роем Медведевым

Известный российский историк пишет книгу о нашей стране и её лидере.

Политический биограф Рой Медведев и сейчас, в возрасте 85 лет, издает книги по истории, социологии и философии. Он готовит проект, посвященный современной истории стран постсоветского пространства. Один из томов будет посвящен белорусской экономической модели, становлению белорусской государственности и многовекторной политике Беларуси.

Политолог Рой Медведев решил из первых уст получить информацию по этим темам и около двух часов задавал вопросы Александру Лукашенко. Оба к тому же учителя истории по своей первой профессии и в ходе беседы обсудили не только современное развитие стран постсоветского пространства, но и советскую историю середины ХХ века.

Рой Медведев, историк, политолог (Россия):

Мы беседовали с глазу на глаз два часа. Конечно, у меня может быть только самое положительное впечатление. Потому что это была беседа. Ещё более редкий случай лидеров, которые хотят собеседнику разъяснить свою точку зрения. Обычно лидер не делает этого. Вот Александр Григорьевич не только с интересом слушал то, что я говорю, но и пытался мне некоторые вещи объяснить. Для писателя – это самое лучшее.

Рой Медведев в Минске с частным визитом. Сегодня он также встретился с белорусскими учёными, журналистами и политологами. Что такое Беларусь на современном этапе, интересовался у них доктор исторических наук Медведев. К нашей стране у него не только профессиональный - научный интерес, но и личный.

Рой Медведев, историк, политолог (Россия):

В Беларуси я жил несколько месяцев. В самое трудное время своей жизни – ребенком. Для меня лично, и как для русского, и как для советского человека, Беларусь – это что-то очень хорошее.