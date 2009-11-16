Роботы second-nand

Брестский архитектор создал фантастическую коллекцию собственных терминаторов.

Шарманку своего необычного увлечения брестский архитектор Александр Годун завёл еще десяток лет назад. Фантастика – его любимый жанр с детства. Но больше всего белорусского кибермастера вдохновил фантастический фильм Джеймса Кемерона. Терминатор, пришедший из будущего, захватил его целиком и стал виртуальным кибер-отцом целой коллекции «доморощенных» роботов. Дизайн у местных «киборгов» необычный. Как и детали.

Александр Годун, изобретатель:

Это то, что собирались выкинуть и не выкинули. Маленькие работы я собираю клеевым пистолетом, а большие работы все на болтах.

Грудь из факса, голова из тостера, спина из старого ксерокса. Это и есть виртуальный пришелец из будущего. При этом он ещё и руку подает.

В уникальной коллекции есть и андроид-телевизор: его голова транслирует новости, а тело состоит из семи принтеров. И робот Морзе — из старого приемника. Увидя посетителей, робопёс дружелюбно машет хвостом. Потолочное пространство покоряет спутник из пластика и тёрок. Рядом с ним — фантастические машины. Тоже из подручного материала. Как и любовная парочка. Фантазия плюс сломанный фен – и романтическое настроение посетителям обеспечено.

Сердцем гонок стал небольшой электродвигатель, детали – мельчайшие микросхемы. Здесь понимаешь – фантазии мастера нет предела.

Задумок у кибермастера много ,как и материала для их воплощения. Хотя в его квартире вся бытовая техника исправна, отслужившие срок телевизоры и пылесосы есть у соседей. Потому не исключено, что вскоре металлический взгляд андроида-телевизора потеплеет — рядом с ним появится киберледи.