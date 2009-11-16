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Столичный межсезонный стабфонд сформирован в полном объеме

16 ноября 2009 17:52
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На хранение заложено более 20 тысяч тонн картофеля, больше запланированного свеклы, моркови, лука и яблок. Самая популярная в витаминном списке – капуста.

Всю плодоовощную продукцию минские предприятия приобрели у отечественных сельхозпроизводителей.

Михаил Евтуховский, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
- Созданы запасы продукции животноводства на хладокомбинатах № 1 и № 2 . Нам надо было купить 1 000 тон говядины, 850 тонн свинины, 1 150 тонн масла и 300 тонн сыра твердого. Задание выполнено в полном объеме и даже больше того.

К слову, оценят урожай-2009 на днях в Мингорисполкоме. Уже подготовлен проект решения об утверждении предельных отпускных и розничных цен на картофель и плодоовощную продукцию, реализуемую на территории столицы. Такое решение принимается в Минске ежегодно, чтобы не допустить роста цен.

# Экономика # общество

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