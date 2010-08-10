Президент Беларуси поддержал идею создания системы преференций для отечественной культуры

Глава государства сегодня принял с докладом руководителя Минкульта Павла Латушко. Обсуждалась госпрограмма развития культуры и искусства на ближайшие 5 лет.

В документе закладывается инновационный подход к развитию отечественных кино-, телеиндустрии, театра и эстрады. Так, планируется создание Общественного Совета, куда войдут самые известные деятели творческой интеллигенции и талантливая молодежь. Также в ближайшее время в Беларуси появится Национальная театральная премия.

Эти и другие детали культурной жизни страны глава государства планирует обсудить в ходе непосредственного общения с деятелями культуры и искусства. Президент встретится с ними в ближайшем месяце.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Прэзідэнт Беларусі падтрымаў прапанову аб стварэнні сістэмы нацыянальных прэференцый для развіцця айчыннай культуры і мастацтва ў кантэксце стварэння большых ільготных нормаў падаткаабкладання. Прэзідэнт Беларусі падтрымаў прапанову аб стварэнні пры Урадзе нашай краіны Грамадскага Савета по развіццю культуры і мастацтва, у склад якога войдуць дзеячы культурі і мастацтва Беларусі, як выбітныя, усім вядомыя, так і прадстаўнікі таленавітай моладзі.