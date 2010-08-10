Террористы обезврежены, заложники освобождены: на белорусско-украинской границе прошли специальные занятия

По легенде, трое контрабандистов прямо во время таможенного досмотра оказали вооруженное сопротивление и взяли в заложники работников.

После переговоров оперативники спецподразделения погранслужбы и антитеррористического центра Комитета госбезопасности задержали нарушителей.

Сценарий учений смоделирован на основе реальных событий, происходивших в разное время в разных странах. В Беларуси подобных ситуаций не было. Но как показали занятия, все службы к работе в режиме чрезвычайной ситуации готовы.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Госпогранкомитета Республики Беларусь:

Оперативные службы уложились в те параметры, которые были определены по заданию, практически отработали вопросы освобождения заложников, действий в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях. Были задействованы службы КГБ, МЧС, МВД, службы медицины, которые в комплексе отработали все вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией.