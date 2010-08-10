В Минске жара расплавила асфальта более, чем на 2 миллиарда рублей

Из-за аномально высокой температуры на дорогах города появилась колейность.

Палящих солнечных лучей не выдержал даже асфальтобетон с повышенной деформационной устойчивостью. Сейчас ликвидация требуется в трехстах 20-ти точках на 57 улицах Минска.

За прошлую неделю, несмотря на зашкаливающий плюс, дорожники реанимировали 37 улиц.

Сергей Лучина, заместитель генерального директора «Горремавтодор Мингорисполкома»:

С наступлением благоприятных погодных условий, то есть, когда понизится температура до 20 градусов, мы полностью произведем замену колейности на остановках общественного транспорта.