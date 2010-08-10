В Беларуси продолжают ликвидировать последствия июльской стихии: всего за несколько часов от урагана пострадали десятки населенных пунктов

28 июля за несколько часов стихия нанесла миллиарды рублей ущерба. Пострадали 85 населенных пунктов. Десятки домов остались без кровли и электроснабжения.

Решающий удар ураган нанес сразу по нескольким областям: Минской, Могилевской, Витебской и Гомельской. В лесах Березинского района, судя по всему, стихия разгулялась на полную мощь. О силе ураганного ветра говорить не приходится. Все видно невооруженным глазом. Вековые деревья стихия ломала как спички.

По предварительной оценке повреждено 600 гектаров леса. И это только здесь. У лесника со стажем Иосифа Добровского от такой картины душа и вправду разрывается.

Иосиф Добровский, лесник Орешковичского лесничества Березинского лесхоза:

Два года назад такое уже было. Это боль большая, глядеть на то, что природа сделала с лесом.

На разборке бурелома сегодня задействованы 300 человек. На подмогу прибыли бригады из Витебской и Брестской областей. Работа кипит с пяти утра. И останавливается лишь на несколько часов опять-таки из-за погоды. Сейчас стоит сильная жара. А в таких условиях безопасность — прежде всего. Но медлить тоже нельзя. Чтобы древесина не пропала. ее намерены использовать в производстве.

Юрий Шумский, директор Березинского лесхоза:

Древесина уходит потребителям. Это и строительный комплекс. Пойдет и на экспорт . Цена сейчас хорошая, спрос нормальный.

Немало работы и в населенных пунктах. Крыши, линии электропередач...

Юрий Коротковец, электромонтер Березинского районного узла электросвязи:

Много деревень — не успеваем, не хватает сил даже.

Уже завершили ремонт детского сада— в тот день он едва не остался без крыши. Новая кровля и на ферме. Сейчас строители в оперативном режиме выезжают по заявкам населения.

Матрена Макаревич:

Приехали, помогли нам — установили и свет, и радио подключили.

Работы по ликвидации последствий урагана сегодня идут во всех пострадавших районах. Еще предстоит восстановить более 100 объектов.

Александр Коновальчик, заместитель начальника Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Все объекты взяты на персональный контроль, отслеживаются, установлены сроки восстановительных работ.

Завершить восстановительные работы должны в ближайшее время. Правда, в некоторых случаях, таких как разборка лесного бурелома, понадобятся недели. Еще предстоит подсчитать и сумму нанесенного ураганом ущерба.