В Витебске стартовала продажа билетов на «Славянский базар». У касс – настоящий ажиотаж. Сегодня, 3 апреля, в них можно выбрать интересующее мероприятие в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Витебске стартовала продажа билетов на «Славянский базар». У касс – настоящий ажиотаж. Сегодня, 3 апреля, в них можно выбрать интересующее мероприятие в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 апреля станут доступны билеты на концерты, которые состоятся на стадионе Витебского ЦСК. 5 апреля – на программу в концертном зале «Витебск». Дирекция «Славянского базара» решила поощрить ровесников фестиваля. Те, кто родился в 1992 году, отправляясь в кассу – возьмите с собой паспорт.
Мария Войтеховская, пресс-секретарь Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Дирекция решила сделать небольшой подарок тем, кто родился в один год с фестивалем – в 92-м году. Вас ждет приятное дополнение. Опять же, хочется очень пояснить. Большая разница в том, что нам 35, а тем, кто родился в 92-м году 34. Потому что, когда фестиваль появился на свет, он сразу стал первым фестивалем. А человек, когда рождается, он отмечает свой первый год рождения только через год. Вот в этом и большая разница. Но мы ждем одногодок.
Билеты разлетаются быстро. Поклонники фестиваля, который пройдет уже в 35-й раз, пришли задолго до открытия касс. Каждый стремится приобрести лучшие места в Летнем амфитеатре.
Виталий Ребицкий, житель Витебска:
Я сюда пришел к старту продаж, потому что в прошлом году вечером, зайдя на сайт по интернету, билетов уже на «Славянский базар» не было. Поэтому в этом году супруга, естественно, меня командировала, чтобы в числе первых взять билет.
Елена Иванова, жительница Петропавловска-Камчатского (Россия):
Мы вообще с Камчатки, с Дальнего Востока, прилетаем уже не первый год именно на «Славянский базар». Билеты покупать буду на открытие, на сольник, ну и шансоны, и все, что еще будет. Мы решили остаться, жить в Беларуси. Нам тут нравится.
До старта одного из самих брендовых фестивалей Беларуси остается три с половиной месяца. Напомним, огни «Славянского базара» в 2026 году будут гореть с 16 по 19 июля. На время проведения масштабного форума искусств его участники и гости из других стран имеют право безвизового въезда в Беларусь. Пропуском для них станет билет на фестиваль.