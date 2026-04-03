В Витебске стартовала продажа билетов на «Славянский базар». У касс – настоящий ажиотаж. Сегодня, 3 апреля, в них можно выбрать интересующее мероприятие в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 апреля станут доступны билеты на концерты, которые состоятся на стадионе Витебского ЦСК. 5 апреля – на программу в концертном зале «Витебск». Дирекция «Славянского базара» решила поощрить ровесников фестиваля. Те, кто родился в 1992 году, отправляясь в кассу – возьмите с собой паспорт.

Мария Войтеховская, пресс-секретарь Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Дирекция решила сделать небольшой подарок тем, кто родился в один год с фестивалем – в 92-м году. Вас ждет приятное дополнение. Опять же, хочется очень пояснить. Большая разница в том, что нам 35, а тем, кто родился в 92-м году 34. Потому что, когда фестиваль появился на свет, он сразу стал первым фестивалем. А человек, когда рождается, он отмечает свой первый год рождения только через год. Вот в этом и большая разница. Но мы ждем одногодок. Билеты разлетаются быстро. Поклонники фестиваля, который пройдет уже в 35-й раз, пришли задолго до открытия касс. Каждый стремится приобрести лучшие места в Летнем амфитеатре.

Виталий Ребицкий, житель Витебска:

Я сюда пришел к старту продаж, потому что в прошлом году вечером, зайдя на сайт по интернету, билетов уже на «Славянский базар» не было. Поэтому в этом году супруга, естественно, меня командировала, чтобы в числе первых взять билет.