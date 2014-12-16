Преподаватель еврейской воскресной школы г.Минска Юлия Жигайлова: Как отмечают праздник Ханука?

У каждого народа есть свои традиции и праздники, которые соблюдаются и отмечаются несмотря ни на что на протяжении многих веков. Для них не являются помехой ни быстротечное время, ни смена власти и положения страны, ни погодные условия. Каждый представитель своей нации с младенческих лет знает о существовании такого праздника и любит его, а вместе с тем и чтит историю и традиции своих предков.

Именно таким чудесным священным праздником и является Ханука — еврейский праздник, один из самых значимых для еврейского народа. Какая бы ни была погода за окном, на протяжении всего периода празднования, а он составляет восемь дней, люди находятся в приподнятом настроении и отмечают данное событие.

Основной традицией данного праздника является зажигание свечей во всех домах и квартирах. В первый день Хануки зажигается одна свеча. С каждым последующим днем до зажженной свечи добавляется еще одна. Таким образом, к восьмому, последнему дню Хануки, в каждом жилище горит восемь свечей.

Праздник Ханука - самый большой, важный праздник для иудеев

Юлия Жигайлова, преподаватель еврейской воскресной школы г.Минска:

Это праздник связанный с чудом. Идёт некая красная линия чуда, связанная с праздником Ханука. Очень тяжело выделить какой-то отдельный праздник. Ханука занимает почетное место, поскольку это нечто очень глобальное.

Как происходит зажигание свечей?

Юлия Жигайлова, преподаватель еврейской воскресной школы г.Минска:

Есть схема. Есть определенные правила. В течении долгой еврейской истории происходило много споров: как нужно ставить свечи, с какой стороны их нужно зажигать. Но однажды остановились на одном способе зажигания свечей: мы ставим свечи справа налево, а зажигаем слева направо. Таким образом, последняя свеча этого дня зажигается первой. Каждая свеча должна прогореть не менее, чем полчаса. И за эти полчаса нельзя веселиться, работать. На протяжение всех восьми дней Ханука люди ходят на работу, занимаются повседневными делами, но есть один день, когда нужно отдыхать. Хозяйкам на заметку: у Ханука есть свое традиционное блюдо - это нечто похожее на белорусские драники, оладки, а также - сладкие пончики.

В Минске проходит XVII фестиваль еврейского короткометражного кино...

Юлия Жигайлова, преподаватель еврейской воскресной школы г.Минска:

Да, но как и все традиции, этот фестиваль тоже прошел через некий процесс изменения.