В Беларуси ведется масштабная работа по возвращению утерянных историко-культурных ценностей
В поисках утраченного наследия. Генеральная прокуратура Беларуси впервые объявила в международный розыск по линии Интерпола сразу более десятка объектов историко-культурной ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет не просто о музейных экспонатах – это фрагменты национальной памяти, элементы культурного кода страны. В последние годы их возвращение стало частью государственной политики по укреплению духовного суверенитета. И здесь важен не только результат, но и подход – точный, юридически выверенный и максимально деликатный.
Эта тема неоднократно поднималась на самом высоком уровне. Президент подчеркивал: возвращение реликвий – это вопрос сохранения идентичности. Для системной работы уже создана межведомственная комиссия и утвержден детальный план.
Как по крупицам восстанавливают историческую справедливость и с какими препятствиями сталкиваются специалисты – материал Даниила Дроботова.
Масштабы культурных потерь страны в прошлом веке сегодня сложно даже вообразить. За три года оккупации БССР немцы вывезли десятки тысяч шедевров. Возвращено почти в десять раз меньше. Но в последние годы ведется по-настоящему активная работа по поиску утраченного. Специалистами создан список ценностей, где более 760 позиций, и это далеко не полный перечень. Речь идет о тысячах пропавших предметов, за каждым из которых – наша история.
Андрей Караченко, начальник управления Генеральной прокуратуры:
Это предметы культуры, картины, портреты, которые составляли довоенную коллекцию наших музеев. Минский социально-исторический музей, Государственная картинная галерея. Сохранились достаточно полные сведения относительно технологии изготовления, параметров этих картин. На основании этих сведений заполнены специальные формуляры, которые проверены группой экспертов. Эти запросы исполнены, и сведения о культурных ценностях помещены на сегодняшний день в центральную базу данных Интерпола, Генерального секретариата – похищенные произведения искусства.
Первые шаги к воссоединению разорванных войной коллекций начали делать сразу после освобождения. Именно благодаря стремлению вернуть утраченное домой прибыл портрет государственного деятеля 18 века Игнатия Завиши, основателя монастыря в Малых Лядах. Однако архивные документы и историческая традиция того времени подтверждают: подобные полотна всегда создавались парами.
Вместе с мужем обязательно писали и его супругу – Марцибеллу. Сегодня ее изображение считается утерянным, и точное местонахождение картины неизвестно.
Елена Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Беларуси:
Я думаю, что портрет Марцибеллы тоже находился в том же монастыре, как парные супружеские портреты этой четы в знак памяти потомков. Ну и, конечно, самым главным подарком для нас было узнать, что он цел до сих пор, что он существует. И в самом идеальном случае воссоединение этих изображений супружеской четы в стенах нашего музея было бы для нас очень большим подарком.
Вся работа по возвращению артефактов разделена на три ключевых этапа. Первый – исследовательский, целью которого является сбор доказательной базы и подтверждение принадлежности предмета Беларуси. Затем следуют правовой и политический этапы, направленные на юридическое оформление и ведение межгосударственных переговоров.
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