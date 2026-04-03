В Беларуси ведется масштабная работа по возвращению утерянных историко-культурных ценностей

В поисках утраченного наследия. Генеральная прокуратура Беларуси впервые объявила в международный розыск по линии Интерпола сразу более десятка объектов историко-культурной ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет не просто о музейных экспонатах – это фрагменты национальной памяти, элементы культурного кода страны. В последние годы их возвращение стало частью государственной политики по укреплению духовного суверенитета. И здесь важен не только результат, но и подход – точный, юридически выверенный и максимально деликатный. Эта тема неоднократно поднималась на самом высоком уровне. Президент подчеркивал: возвращение реликвий – это вопрос сохранения идентичности. Для системной работы уже создана межведомственная комиссия и утвержден детальный план. Как по крупицам восстанавливают историческую справедливость и с какими препятствиями сталкиваются специалисты – материал Даниила Дроботова.

Масштабы культурных потерь страны в прошлом веке сегодня сложно даже вообразить. За три года оккупации БССР немцы вывезли десятки тысяч шедевров. Возвращено почти в десять раз меньше. Но в последние годы ведется по-настоящему активная работа по поиску утраченного. Специалистами создан список ценностей, где более 760 позиций, и это далеко не полный перечень. Речь идет о тысячах пропавших предметов, за каждым из которых – наша история.

Андрей Караченко, начальник управления Генеральной прокуратуры:

Это предметы культуры, картины, портреты, которые составляли довоенную коллекцию наших музеев. Минский социально-исторический музей, Государственная картинная галерея. Сохранились достаточно полные сведения относительно технологии изготовления, параметров этих картин. На основании этих сведений заполнены специальные формуляры, которые проверены группой экспертов. Эти запросы исполнены, и сведения о культурных ценностях помещены на сегодняшний день в центральную базу данных Интерпола, Генерального секретариата – похищенные произведения искусства.

Первые шаги к воссоединению разорванных войной коллекций начали делать сразу после освобождения. Именно благодаря стремлению вернуть утраченное домой прибыл портрет государственного деятеля 18 века Игнатия Завиши, основателя монастыря в Малых Лядах. Однако архивные документы и историческая традиция того времени подтверждают: подобные полотна всегда создавались парами.

Вместе с мужем обязательно писали и его супругу – Марцибеллу. Сегодня ее изображение считается утерянным, и точное местонахождение картины неизвестно.