Предприниматели Беларуси будут участвовать в госпрограммах в сфере экономики

Бизнес-сообществам предлагают участвовать в реализации государственных экономических программ. Более 100 проектов с частной инициативой уже включены в планы госструктур. И весомые успехи в этом деле уже есть: создание производства ветпрепаратов в Гомельской области, ветроэнергетическая установка на Могилевщине, завод по переработке семян рапса в Брестском регионе.

Все это возводят с участием предпринимателей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Предприниматель Александр Березин деловую почву прощупал еще 6 лет назад. Тогда он участвовал в областной программе развития плодоводства. Сейчас фермер пожинает неплохие плоды сотрудничества с государством. Говорит, если бы не дотации, не видать бы ему здесь, на свежем воздухе, тепличного климата. Теперь на 20 гектарах с голубикой хозяину уже негде развернуться. Потому в этом году — он уже участник госпрограммы.

Александр Березин, предприниматель:

Это даст нам возможность более быстрого получения урожая, его реализации как внутри республики, так и за ее пределами.

Таких успешных и выгодных проектов немало. На Могилевщине уже строится ветроэнергетическая установка. В Брестской области — завод по переработке семян рапса. А всего в государственные экономические программы включены более ста деловых предложений от малого бизнеса. И выступить с личной инициативой может каждый предприниматель.

К тому же, не грош цена и финансовой поддержке. За прошлый год малому бизнесу банки дали в долг более 22 миллиардов рублей по льготному тарифу.

Александр Лихачевский, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Помимо льготных кредитов, также выдаются субсидии для возмещения части процентов по банковским кредитам, по возмещению части расходов на выплату лизинговых платежей.

Как неоднократно отмечал Глава государства, либерализация — это путь к улучшению хозяйствования. Причем суть стратегии очень проста: конкуренция — везде, где возможно, а госрегулирование — только там, где необходимо. По мнению Президента, именно создание благоприятных условий для развития предпринимательства, формирования инвестклимата — важнейший фактор роста экономики.

Беларусь уже вошла в пятерку мировых лидеров-реформаторов. Цель на пятилетку — быть в 30-ке стран с наиболее благоприятным бизнес–климатом.

Александр Лукашенко:

Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес еще активнее шел в производственный сектор, сферу услуг, чтобы получило широкое развитие инновационное предпринимательство. Государство здесь окажет первоочередную поддержку.

Каждый гражданин Беларуси должен иметь возможность открыть свое дело. Тем самым будет расширен простор для деловой активности и инициативы людей, созданы новые мотивации предпринимательской деятельности, что обеспечит дополнительный рост нашей экономики.

Малый и средний бизнес как наиболее гибкие, приспосабливающиеся к запросам рынка, креативные формы должны постепенно стать полноценными партнерами крупного бизнеса, надежной составляющей экспортного потенциала Беларуси — так, как в Германии, Италии, других передовых странах.

На IV Всебелорусском народном собрании Президент пообещал подписать Директиву до Нового года. Документ принят. И хоть план мероприятий по реализации еще не утвержден, жить предпринимателям стало заметнее проще. Уже отменены некоторые налоги. А сегодня бизнесменов в очередной раз удивили приятно. Количество первичных учетных документов в Беларуси сокращается до 15. Это не только упростит бухгалтерский учет, но и сделает его максимально прозрачным. А отчитываться по системам налогооблажения станет еще проще.

Сергей Наливайко, первый заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

У нас в государстве очень высокие социальные обязательства и гарантии перед гражданами. Трудно сейчас говорить о цифрах, но то, что динамика будет нацелена на снижение налоговой нагрузки, это однозначно.

Добавить энтузиазма бизнес-среде должен еще и год Предприимчивости. Ведь именно он может стать масс-стартом для тех, кто еще только хочет и кто уже делает деньги. А общий знаменатель подсчитан — через 4-5 лет половина ВВП должна поступать от частного сектора, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А. Лукашенко: У нас нормальные условия для регистрации и деятельности предприятий. Идите и работайте!