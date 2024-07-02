2 июля определятся последние четвертьфиналисты Евро-2024. Анонс матчей

Австрийцы сенсационно выиграли группу D, а там также были команды Франции, Польши и Нидерландов. Причем сразу двум оппонентам удалось забить по три мяча. Поражение случилось только от Франции. И то из-за обидного автогола. В общем, команда сейчас явно на кураже. А 1/8 для нее вовсе не предел мечтаний. Турки же явно уступают сопернику и в статистике, и в классе, но могут удивить. Правда, в заключительной групповой встрече они потратили много сил на противостояние с чехами. Прямую трансляцию сегодняшней встречи начнем в 21:15.