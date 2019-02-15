Православные отмечают Сретение Господне. Традиции праздника

Новости Беларуси. Сретение Господне отмечают православные верующие. Это один из 12 главных церковных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он символизирует встречу человечества с младенцем Иисусом, двух времен древнего мира и христианства, Ветхого и Нового Заветов, а в народной традиции – свидание зимы с весной.