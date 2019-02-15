Прямой эфир

Православные отмечают Сретение Господне. Традиции праздника

15 февраля 2019 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сретение Господне отмечают православные верующие. Это один из 12 главных церковных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные отмечают Сретение Господне. Традиции праздника-1

Он символизирует встречу человечества с младенцем Иисусом, двух времен древнего мира и христианства, Ветхого и Нового Заветов, а в народной традиции – свидание зимы с весной.

Православные отмечают Сретение Господне. Традиции праздника-4

Сретение отмечается на 40-й день после Рождества. Во всех церквях проходят праздничные литургии и освящаются свечи.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Восстановлено 112 человеческих судеб». Как курсант из Кировска выясняет информацию о пропавших без вести в годы ВОВ
15 февраля 2019 07:44

«Восстановлено 112 человеческих судеб». Как курсант из Кировска выясняет информацию о пропавших без вести в годы ВОВ

В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»
14 февраля 2019 20:31

В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»

На дорогах царит любовь. Как автоинспекторы поздравили минчан с Днём святого Валентина?
14 февраля 2019 20:29

На дорогах царит любовь. Как автоинспекторы поздравили минчан с Днём святого Валентина?