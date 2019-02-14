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В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»

14 февраля 2019 20:31
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Новости Беларуси. Настоящий детский праздник, незабываемые эмоции и хорошее настроение подарили зрителям юные красавицы. 14 февраля во Дворце детей и молодежи прошел городской конкурс «Маленькая фея-2019», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»-1

В финал вышли 10 победительниц районных туров. Их возраст – всего 8-9 лет.

В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»-4

В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»-6

Ксения Заболоцкая, руководитель проекта «Большое творчество для самых маленьких»:
Они поют, танцуют, рисуют. Все это делают на сцене, тем самым радуют нашу страну.

В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»-9

Участницам пришлось удивлять жюри не только своими творческими способностями, но и оригинальностью, индивидуальностью, артистизмом и умением импровизировать.

В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»-12

Танцы, песни, акробатика, фокусы – все это можно было увидеть во время шоу-программы. Победила представительница Московского района.

В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»-15

В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»-17

В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»-19

В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»-21

# Конкурс # общество # Ксения Заболоцкая # Фотофакт

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