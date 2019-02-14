В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»

Новости Беларуси. Настоящий детский праздник, незабываемые эмоции и хорошее настроение подарили зрителям юные красавицы. 14 февраля во Дворце детей и молодежи прошел городской конкурс «Маленькая фея-2019», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В финал вышли 10 победительниц районных туров. Их возраст – всего 8-9 лет.

Ксения Заболоцкая, руководитель проекта «Большое творчество для самых маленьких»:

Они поют, танцуют, рисуют. Все это делают на сцене, тем самым радуют нашу страну.

Участницам пришлось удивлять жюри не только своими творческими способностями, но и оригинальностью, индивидуальностью, артистизмом и умением импровизировать.