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Православные отмечают Медовый Спас и вступают в Успенский пост

14 августа 2014 07:54
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Новости Беларуси. У православных 14 августа Медовый Спас. Его также называют «мокрым», или «Спасом на воде». В храмах прихожане освящают воду и мед. Согласно  народным  поверьям,  на  первый  Спас пчелы перестают носить мед в ульи, отлетают на юг стрижи и ласточки, отцветают розы и падают холодные росы.

Существует и такой обычай: пчеловод 14 августа должен угостить всех желающих медом, чтобы получить богатый урожай в следующем году. Этот сладкий продукт издавна считается символом здоровья и силы.

Добавим: 14 августа у православных начинается Успенский пост, который продлится по 27 августа, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# общество # Православные в Беларуси

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