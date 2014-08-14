Православные отмечают Медовый Спас и вступают в Успенский пост

Новости Беларуси. У православных 14 августа Медовый Спас. Его также называют «мокрым», или «Спасом на воде». В храмах прихожане освящают воду и мед. Согласно народным поверьям, на первый Спас пчелы перестают носить мед в ульи, отлетают на юг стрижи и ласточки, отцветают розы и падают холодные росы.

Существует и такой обычай: пчеловод 14 августа должен угостить всех желающих медом, чтобы получить богатый урожай в следующем году. Этот сладкий продукт издавна считается символом здоровья и силы.

Добавим: 14 августа у православных начинается Успенский пост, который продлится по 27 августа, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.